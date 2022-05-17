Samanyolu Haber /Gündem / "İktidar hazırlıklarımızı yapalım, AKP’nin hiçbir sorunu çözme şansı yok” /17 Mayıs 2022 14:23

"İktidar hazırlıklarımızı yapalım, AKP’nin hiçbir sorunu çözme şansı yok”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi (PM) toplantısında, 51 ilde yurt gezileri yapacak milletvekillerine talimatlar verdi. Partililerden İstanbul mitingine hazırlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun, “Acil sorunları öğrenin. İktidar hazırlıklarımızı yapalım. AKP’nin artık hiçbir sorunu çözme şansı yok” dediği öğrenildi.

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CHP parti meclisi (PM), dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, toplantıda, 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de yapılacak mitingin sadece Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili kararına tepki olarak değil, genel olarak tüm ülkedeki adaletsizliklere tepki olarak yapıldığı vurgulandı. Kılıçdaroğlu’nun, toplantıda, “Yol arkadaşlarımıza da sahip çıkacağız” dediği belirtildi.

SANDIK GÜVENLİĞİNE HAZIRLIK

Sandık güvenliğinin de konuşulduğu toplantıda, “bütün sandık görevlilerinin aranarak kontrol edilmesine yönelik karar alındığı” aktarıldı.

“İKTİDARA GELDİĞİMİZDE YAPACAKLARIMIZI HAZIRLAYALIM”

Partililerden daha önce 51 ilde ziyaretlerde bulunmalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun, milletvekillerine, “AKP’nin artık hiçbir sorunu çözme şansı yok. İktidara geliyoruz. Ticaret odaları, esnaf odaları, ziraat odaları gibi meslek örgütlerine gidin ve ‘Acil sorunlarınız neler’ diye sorun. İlk çözülmesini istedikleri sorunları öğrenin. İktidara geldiğimizde yapacaklarımızı hazırlayalım” talimatı verdiği de öğrenildi.
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