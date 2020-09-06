İktidar krize karşı yeniden gündem değiştirme telaşında İlk işaret Bahçeliden

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin idam uygulamasının geri getirilmesine ilişkin çıkışı siyasetin gündemine otururken, iktidar cephesinden peş peşe destek açıklamaları geliyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un ardından dün de AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ‘yurttaşlar isterse idamın geri getirilebileceğini’ savundu. Özkan, "Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız" dedi.





Pandemiyle derinleşen krizden çıkış yolu bulamayan iktidar cephesinin yeniden tartışmaya açtığı konuya ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulunan hukukçular, idam uygulamasını geri getirme tartışmasını iktidarın ülkede yaşanan kriz gündemini değiştirme hamlesi olarak yorumluyor.









Yıllar önce meseleyi çözdük





“İdam meselesi Türkiye’nin gündemine her geldiğinde bilin ki iki yüzlü bir politika vardır” diyen Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, “Biz Avrupa Birliği müktesebatını kabul etmiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yetkisini kabul etmiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu tartışma bizim için çok sığ bir tartışma olur. Ne zaman bu konuyu gündeme gelse bilin ki arkasından seçim geliyor. Bu tartışmaları açanlar idamın gelmeyeceğini gayet iyi biliyorlar. Önceki gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanını ağırlıyorlar onlara insan haklarından, temel hürriyetlerden bahsediyorlar. Ama arkasından meclis başkanı ülkeye idam gelsin diyor. Bunların hukuk devletiyle alakası yok biz idam sorununu yıllar önce çözmüş bir devletiz” ifadelerini kullandı.





Meclis’e gelme şansı bile yok





Avrupa Parlamentosu ile idam uygulamasının olmayacağına dair protokole imza atıldığını hatırlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durumda o sözleşmeden vazgeçmemiz lazım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu sözleşmeye çekince koymayı bile kabul etmiyor. Dolayısıyla bunun bir yaptırımı var. Türkiye o yaptırımı göze alamaz. Bu sözleşmeyi ilga etmekten dahi çekinir diyor sözleşme. Sizin hiçbir maddeye çekince koymanıza izin vermiyor. Zaten yıllarca Türkiye idam cezalarından çok çekti. Türkiye’de başka dert kalmayınca, ekonomi, sağlık çökünce, ülke içince muhalefet veya fazla kaygılar artınca hemen idam cezası gündem oluyor. Bunun geçme şansı değil, meclis önüne gelme şansı dahi yok.”





Evrensel hukuka bakılır





İktidarın yurttaşlar idamı talep ediyor şeklindeki çıkışını da eleştiren Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı: “Halk bir sürü şey istiyor. Ama hükümet ne zaman halkın istediğini yaptı ki? Halkın istediği falan da yok bu arada. Eğer böyle bir söylem varsa buyursunlar referandum yapsınlar. Zaten bu ciddi bir mekanizma, halkın isteği değil uluslararası mekanizmalar veya evrensel hukukun ne dediğine bakmak lazım.”





Bahçeli kaldırılmasını istemişti





Bahçeli’nin idam ile ilgili ne istediğini eski haberlerden bulabiliriz” diyen Hukukçu Turgut Kazan: ise, “Bahçeli, Bülent Ecevit ile beraber koalisyon olarak idam cezasının kaldırılmasını isteyen bir siyasetçidir. Erdoğan’ın idam cezasıyla ilgili iki ya da üç ayrı tasarıyı kanun değişikliği olarak nasıl güzellemelerle anlattığına bakın. Erdoğan idam cezasının ne kadar yanlış bir ceza olduğunu anlatır” şeklinde konuştu.