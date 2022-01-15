Samanyolu Haber /Ekonomi / İktidar marketlere tepki gösterirken, devletin marketi zam üstüne zam yaptı /15 Ocak 2022 14:21

İktidar marketlere tepki gösterirken, devletin marketi zam üstüne zam yaptı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) geçen sene 59 TL'den sattığı 5 litrelik ayçiçek yağını bu sene 99 TL'den satmaya başladı.

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Milli Gazete'nin haberine göre, ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan dramatik yükseliş hükümeti ikinci kez piyasaya inmeye zorladı. Marketlerde 200 lirayı gören 5 litrelik ayçiçek yağı, vatandaşları zorlayınca uygun fiyatlı yağ tedariki için Toprak Mahsulleri Ofisi  (TMO) görevlendirildi.

TMO yurtdışından getirdiği ham ayçiçek yağını rafine ederek 5 litrelik tenekelerle 11 Ocak itibari ile piyasaya sürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi, 99 TL’den ayçiçek yağının perakende satışına başladı.

TMO SATIŞ BÜFELERİNDE SATILIYOR

TMO satış büfelerinde perakende olarak satılmaya başlanan yağ için kuyruklar oluştuğu gözlendi. Yağ almak için sırada bekleyen vatandaşlardan Fatih Şahin “Daha öncede almıştım. Kaliteli güvenli ve uygun fiyatlı. Ama TMO’nun satış yerleri her yerde yok. Sayısı arttırılmalı. Güzel bir hizmet.” değerlendirmesinde bulundu.

GEÇEN SENE 59 TL'DEN SATMIŞTI

Geçen yıl 30 liralardan 80 liraya kadar yükselen 5 litrelik teneke ayçiçek yağı fiyatları üzerine hükümet TMO’ yu devreye alarak ilk ilk kez ayçiçek yağına müdahale etmişti. TMO Nisan 2021’de 5 litrelik ayçiçek yağını 59 TL’den piyasaya sürmüştü.11 Ocak 2022 tarihinden itibaren TMO satış ofislerinde ayçiçek yağı 99 TL'den satılıyor.

ERDOĞAN ABUR CUBUR ALMIŞ 2001 LİRA ÖDEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağrımızdan bir hafta sonra, önceki gün yine aynı markete gitti ve alışveriş yaptı. Erdoğan bu defa yalnız değildi. Kendisine, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Canan Aybüke de eşlik etmişti.

NELER ALmıştı?

Markette yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, iki yıl önceki alışverişinde sadece bisküvi, gofret gibi atıştırmalıklar alırken, bu kez iki alışveriş arabasını doldurdu. Kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuruyemiş, şalgam ve meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips alan Erdoğan'ın alışverişinin toplam tutarı da ortaya çıktı.

SÖZCÜ'nün Erdoğan ailesinin kasadayken çekilen görüntülerinde yaptığı incelemeye göre 1002 lira 47 kuruş tutan alışverişin ödemesini  Erdoğan cüzdanından çıkardığı nakit para ile ödemişti. Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasının kasiyeri Erdoğan'a 7.5 lira para üstü vermişti.

BİR DE UTANMADAN ‘FİYATLAR GAYET UYGUN' DEMİŞTİ

Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer” demişti.
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