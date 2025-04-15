İktidar medyası Bahçeli'nin 'İmamoğlu' açıklamasını sansürledi, işte nedeni!





İKTİDAR MEDYASI GÖRMEDİ





ERDOĞAN MEMNUN DEĞİL İDDİASI





BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI KONUŞULMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanmasından bu yana Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuluyor.Cumhur İttifakı ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki açıklamaları ise gündeme bomba gibi düştü.Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir kameralar karşısına geçemeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in anma etkinliği vesilesiyle yeniden çalışmalarına başlamıştı.Sosyal medya hesabından gündeme ilişkin uzun bir açıklama yapan Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.Bahçeli, İBB soruşturmasının "ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerektiğini" söylerken, İmamoğlu için de "Suçsuzca beratı, en kısa sürede temin edilmelidir" dedi.Bahçeli'nin neden böyle bir açıklama yaptığı çok konuşuldu. İktidar medyası ise Bahçeli'nin bu çıkışını görmedi.Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah gazetelerinin ilk sayfalarında Bahçeli'nin söz konusu ifadeleri hiç yer almazken, Milliyet sol alt köşesinde kısa bir şekilde yer verdi. Hürriyet ise MHP'li vekil Zuhal Karakoç'un kızı ile Bahçeli arasında geçen "roblox" konuşmasını birinci sayfasında gördü. Peki iktidar medyasının Cumhur ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasına sansür uygulamasının nedeni ne idi?İmamoğlu'nun 19 Mart'ta yüzlerce polis eşliğinde gözaltına alınması büyük tepki çekmiş, günler süren protestolara milyonlarca vatandaş katılmıştı. Başlatılan soruşturmaya ilişkin somu bir delilin olmaması, MASAK raporlarında herhangi bir bulguya rastlanılmaması da ayrı bir tartışma konusuydu.Gazeteci Deniz Zeyrek, Nefes'te yayımlanan köşesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu operasyonunda gelinen aşamadan memnun olmadığı yönünde bir kulis bilgisi geçmişti.Zeyrek yazısında, "Buna gerekçe olarak da Erdoğan’ın İmamoğlu operasyonunu yöneten yargı mensubuna 'Hani dosyanız çok güçlüydü?' diye tepki gösterdiği ve o yargı mensubunun da 'Efendim asıl adamlar firari, onları getirebilirsek siz o zaman görün turpun büyüğünü' dediğine dair iddiaları gösterebilirdim" ifadelerini kullanmıştı.Söz konusu kulis iddialarının peşi sıra MHP Liderinden gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli'nin açıklaması ile kime ne mesaj verdiği soruları ve yanıtları tartışıldı.Deniz Zeyrek'in iddiaları ise İletişim Başkanlığı tarafından ancak Bahçeli'nin açıklamasının ardından yalanlandı.İBB soruşturmasının akıbeti belirsizliğini korurken, Bahçeli'nin bu çıkışı gazete köşelerinde ve çeşilti mecralarda tartışılmaya devam ediyor. İktidar kulisleri bir süre daha Bahçeli'nin çıkışı ve sonuca varmayan İmamoğlu soruşturması ile çalkalanmaya devam edecek gibi görünüyor.