Samanyolu Haber /Gündem / İktidar muhalif gazeteciye 700 bin lira para cezası kesti /26 Haziran 2022 12:34

İktidar muhalif gazeteciye 700 bin lira para cezası kesti

İktidar, sosyal medya kullanıcılarının etkili muhalefetini engellemek amacıyla para cezası uygulamaya başladı. Gazeteci Emin Çapa'ya YouTube yayınlarıyla ilgili 700 bin TL para cezası verildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı banka hesaplarını inceleyerek Google Limited üzerinden hesabına para girişi olan YouTube kanalı sahiplerine geriye dönük vergi cezaları göndermeye başladı.

GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE CEZA KESİLİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, YouTube’taki içerik üreticilerini 2016 yılından bu yana takibe aldı. YouTube kanalı bulunanları banka hesapları üzerinden radarına alan Bakanlık, izlenme sayısı ve süresine göre kazançları vergilendirdi. Sosyal medya fenomenlerine, YouTuberlara ve gazetecilere geriye dönük vergi tahakkuk ettiren Maliye, Gelir Vergisi Kanunu’na göre cezalar kesmeye başladı.

EMİN ÇAPA’YA 700 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Ceza kesilen isimlerden biri de ünlü gazeteci Emin Çapa oldu. Çapa’nın YouTube kanalından kazandığı, Google Limited Ireland’dan gelen paralar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na takıldı. Medyatava’da yer alan habere göre; Bakanlığın Çapa’ya 700 bin liraya yakın bir ceza kesiği öğrenildi. Ceza, Bakanlığın bir YouTube kanalına kestiği rekor ceza olarak kayıtlara geçti. Bakanlık daha önce Youtuber’lara 100 bin ile 360 bin TL arasında değişen cezalar kesiyordu.
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