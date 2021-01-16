İktidar talih kuşu Demirören'e şok suçlama :Sanal kumar oynatıyor..

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, Demirören tarafından satın alınan Milli Piyango'nun sanal kumar oynattığını yazdı.







"Milli Piyango'nun 10 yıl süreyle devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin ciroyu ilk yılda 3-5 kat artırma taahhüdünün altından 'sanal kumar' gerçeği çıktı. İsteyen Türk vatandaşı internet sitesinden dilediği miktar ve sayıda sanal kumar oynayabiliyor" diyen Türkmen,





Söz konusu “çevrimiçi oyunların” yazılım tedarikçilerine bakıldığı zaman, Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden sanal bir kumarhane işlettiği daha net olarak ortaya çıkacaktır.





Yirmiyi aşkın oyunun yazılım tedarikçisi olarak, Londra merkezli “Instant Win Gaming” ve Malta merkezli “SG Dijital” şirketlerinin, William Hill, Betsson gibi devasa online bahis ve casino sitelerine de hizmet verdikleri gözükmektedir. Söz konusu yazılım şirketlerinin, “Gambling Commission” ve “Malta Gaming Authority” gibi kumar lisansı veren kuruluşlara üye oldukları da basit bir açık kaynak araştırması ile anlaşılabilmektedir. Söz konusu şirketlerin faaliyet alanları da kumar yazılımları ve casino sunucuları olarak belirtilmiştir.





Fiziki olarak müsaade edilmeyen bir oyun tarzının, sanal ortamda da yasak fiil olarak değerlendirileceği şüphesizdir. Milli Piyango'nun internet sitesi üzerinden oynanan çevrimiçi oyunların online bir Video Oyun Terminali olduğu yorumu yapılabilir. Ancak söz konusu oyunları oynayan kişi, bir gün içerisinde, dilediği miktarda ve sayıda talih oyunu oynayabilmektedir.





Öncelikle, Türkiye'de Şubat 1998'de kumar oynatılmasının yasaklanmasına ve kumarhanelerin kapatılmasına yol açan Turizm Teşvik Kanunu'na eklenen son fıkra hükmü halen yürürlüktedir.





Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesinin son fıkrasında kumar, “kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar” olarak tanımlanmıştır.





Bunun yanında “Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik” ile, her ne ad altında olursa olsun talih oyunları oynanmasına yönelik sanal ortam oluşturulamayacağı ve bu ortamda talih oyunları düzenlenemeyeceği hüküm altına alınmış ise de, yönetmeliğin amaç ve kapsam kısmında; “talih oyunlarının kanun dışı olarak sanal ortam üzerinden oynatılması” şeklinde bir ifade yer almaktadır. Benzer bir ön başlık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 5. maddesinde “kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın” şeklinde yer almaktadır.