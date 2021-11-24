Samanyolu Haber /Politika / TL'nin çakılmasını, Dolar'ın fırlamasını AKP ve muhalefet nasıl değerlendiriliyor? /24 Kasım 2021 10:06

TL'nin çakılmasını, Dolar'ın fırlamasını AKP ve muhalefet nasıl değerlendiriliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" açıklamasının ardından dün Türk lirasında dolar karşısında yaşanan rekor değer kaybı, iktidar ve muhalefet partilerinde hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

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BBC'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşürken, yetkili kurullarını olağanüstü toplantıya çağıran muhalefet partileri arasında görüşme trafiği yürütüldü.

Ankara'yı alarma geçiren döviz kurlarındaki aşırı yükselişle ilgili iktidar ve muhalefet kulislerinde farklı değerlendirmeler yapılıyor.

'Yeni ekonomi modeli deneniyor'(muş)

Gün boyu küçük gruplar halinde toplantılarda bir araya gelen AKP kurmaylarına göre dövizdeki dalgalanma, Erdoğan'ın açıkladığı "yeni ekonomi modeli"ne yönelik piyasaların verdiği geçici tepki.

Erdoğan'ın Pazartesi günkü kabine toplantısında yaptığı "Karşımızdaki bu tablo bizi bir tercihe zorlamıştır. Ya ülkemizde eskiden beri hakim olan anlayışı sürdürerek yatırımdan, üretimden, büyümeden, istihdamdan vazgeçecektik ya da kendi önceliklerimize göre yolumuza devam ederek tarihi bir mücadeleyi göze alacaktık" açıklamasına dikkat çekilerek, "kur baskısına direnilerek", düşük faiz ile yatırımın teşvik edileceği bir ekonomi modelinin denenmesi kararı alındığı vurgulanıyor.

Kurdaki dalgalanmanın bir süre sonra belli bir noktada duracağını savunan AKP kurmayları, faizin düşük tutulmasıyla yatırımın teşvik edilmesinin hedeflendiği, bunun da üretim ve istihdam olarak ekonomiye yansıyacağını savunuyorlar.

AKP kulislerinde, uygulanan politikanın 5-6 ay sonra ekonomiye olumlu yansıyacağı görüşü hakim. Merkez Bankası'nın bu aşamadan sonra faiz yükseltmesinin söz konusu olmayacağı ifade edilirken, olumlu sonuç alınması için dar gelirli kesimleri rahatlatacak adımların da yeni yılla beraber atılacağı beklentisi dile getiriliyor.

Lütfü Elvan bilmecesi

Siyasi kulislerde bir süredir, döviz kurunda yaşanan olağanüstü dalgalanmaya karşın, sessizliğini sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevden alınacağı iddiaları konuşuluyor.

Geçen hafta yapılan grup toplantısında, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" açıklaması yapan Erdoğan'ı "alkışlamaması" gündem olan Elvan'ın sessizliğini sürdürmesi dikkat çekici bulunuyor.

AKP içinde Elvan'ın görevden alınıp alınmayacağına ilişkin net bir değerlendirme yapılamıyor. Erdoğan'ın uygulamaya koyduğu yeni ekonomi politikasına direnenleri görevden almaktan çekinmeyeceği ifade edilse de Meclis'te bütçe görüşmelerinin sürdüğü bir süreçte böyle bir adımın atılması olasılığı düşük görülüyor.

Muhalefet erken seçim baskısını artırıyor

Döviz kurlarındaki rekor yükselişin ardından dün muhalefet partilerinde de yoğun hareketlilik yaşandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Davutoğlu, "erken seçim değil, hemen seçim" çağrısı yaparken, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye seslenen Kılıçdaroğlu da "İçinde bir damla millet sevgisi varsa seçimin yolunu aç" dedi. Davutoğlu, bugün de İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i ziyaret edecek.

Akşener ise dün akşam saatlerinde ekonomi kurmaylarını acil toplantıya çağırarak gelişmeleri değerlendirdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Erdoğan'dan, "bir an önce seçim kararı almasını" istedi.

Kılıçdaroğlu gezilerini iptal etti

Muhalefet cephesindeki olağanüstü toplantılar bugün de devam edecek. Bugün yapacağı Gaziantep ve Şanlıurfa gezilerini iptal eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) saat 12.00'de olağanüstü toplantıya çağırdı.

HDP MYK da yine ekonomideki gelişmeler üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.
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