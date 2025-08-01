Samanyolu Haber /Gündem / İktidar yolunu buldu: Elektrik faturaları şok edecek! /01 Ağustos 2025 11:47

İktidar yolunu buldu: Elektrik faturaları şok edecek!

Elektrik faturalarında uygulanan destek sistemi değişiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilerin ödeyeceği tutarlar artabilir. Enerji yönetiminin hazırladığı plan, kullanıcıları doğrudan etkileyecek.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın şubat ayında devreye aldığı kademeli tarife uygulamasıyla birlikte elektrik faturalarında önemli bir değişiklik hayata geçirildi.

Bu düzenleme ile birlikte, yıllık elektrik tüketimi 5000 kilovatsaatin üzerinde olan abonelere uygulanan sübvansiyon desteği kaldırıldı. Özellikle 5 Nisan’da yapılan zam sonrası, yaklaşık 1300 TL’nin üzerindeki elektrik faturaları için bu kademeli sistem devreye alındı.

Yani, 1300 TL’yi aşan fatura ödeyen tüketiciler, artık devlet desteğinden yararlanamıyor ve bu nedenle faturaları yaklaşık iki katına çıkıyor. Enerji yönetiminin, 2026 yılı itibarıyla bu destek sınırını daha da aşağı çekmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

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Gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Elektrikte, yıllık 5 bin kilovatsaatlik kademenin 1 Ocak’ta düşürülmesi bekleniyor. Enerji yönetiminin, dağıtım şirketlerinden abonelerin yıllık tüketim miktarlarıyla ilgili verileri istediği konuşuluyor. Sektör, 5 bin kilovat saatin 3 bine dek çekilebileceğine işaret ediyor” ifadelerinde bulundu.

Bu düzenleme hayata geçirilirse, 2026 itibarıyla elektrik faturası yaklaşık 750 TL’yi aşan tüm tüketiciler, kullandıkları enerjiyi destek kapsamı dışında ödeyecek. Böylece, 800 TL civarındaki bir fatura, sistem gereği 1600-1700 TL aralığına yükselecek.
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