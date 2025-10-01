Samanyolu Haber /Politika / İktidara ‘destek’ mesajı veren Özel, KAAN’a desteğini açıkladı /01 Ekim 2025 12:21

İktidara ‘destek’ mesajı veren Özel, KAAN’a desteğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üretim sürecine ilişkin tartışmaların yaşandığı KAAN’ın önünde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, iktidara destek mesajı verdi. Özel'in bu ani 'İktidar destekçisi' açıklamasının sebebi anlaşılamadı.

SHABER3.COM

Ögür Özel, mesajında, “1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 Eylül’de CAATSA konusunda yaptığı açıklamalarda, “Şu anda diyelim F-35 vs. Almayı beklediğimiz KAAN’ın motorları var şu anda bekliyor Amerikan Kongresi’nde. Onların lisansı durmuş durumda. Onların lisansını da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin.” demişti.

İktidara yakın isimlerden Cem Küçük ise Erdoğan’ın KAAN’ın motorlarının yerli üretim olduğunu sandığını iddia etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İktidara ‘destek’ mesajı veren Özel, KAAN’a desteğini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:37