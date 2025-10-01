İktidara ‘destek’ mesajı veren Özel, KAAN’a desteğini açıkladı

Ögür Özel, mesajında, “1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız!” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 Eylül’de CAATSA konusunda yaptığı açıklamalarda, “Şu anda diyelim F-35 vs. Almayı beklediğimiz KAAN’ın motorları var şu anda bekliyor Amerikan Kongresi’nde. Onların lisansı durmuş durumda. Onların lisansını da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin.” demişti.İktidara yakın isimlerden Cem Küçük ise Erdoğan’ın KAAN’ıniddia etmişti.