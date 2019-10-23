[ANALİZ] İktidara uzanacak davada çeteyi aklayan hâkimler kullanılıp atıldı

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Almanya'da Deniz Feneri Derneği'nin topladığı bağış ve yardımları hortumlayan çetenin Türkiye ayağı, yargılamaların üzerinden yıllar geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor.





Almanya'da savcılığın 'asıl failler Türkiye'de' açıklamasına ve delillere/itiraflara rağmen kapatılan dosyada Eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın da aralarında olduğu 20 sanık hakkında beraat kararı veren mahkemeye bakan hâkimler İsmail Hakkı Yolmaz ile İsmet Karabulut dün itibarıyla meslekten ihraç edildi.





HSK "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" DEDİ





Söz konusu hakimlerin ihraç gerekçesi ise 'sanal kumar çetesi' davasında 'görevi kötüye kullanma' suçlaması.





İktidar kontrolündeki Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından meslekten çıkarılan hakimler hapse de mahkum edildiler.

Alman savcının asıl suçlu dediği, -hırsızlık çetesinin Türkiye ayağını yürüten- Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman (solda) ve Eski RTÜK Başkanı Zahit Akman





İTİRAFLARA RAĞMEN ÇETEYİ BERAAT ETTİRDİLER





Almanya'da çeşitli hapis cezalarına çarptırılan çete üyeleri Türkiye'de iktidar gücünü kullanarak beraat ederken Almanya yargılamalarında sanık muhasebeci Firdevsi Ermiş, toplanan yardım paralarıyla gayrımenkul satın aldıklarını itiraf etmiş, yurtdışından toplanan 41 milyon euroluk yardımın büyük bir bölümünün akıbeti bulunamamıştı.





Soruşturmanın yürütüldüğü dönemde Almanya'da derneğe el konulmuş ve kalan nakit varlıkları mevzuat gereği Kızılhaç'a devredilmişti. Türkiye'de AKP iktidarı üyelerine uzanması beklenen soruşturmanın 17 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrası süreçte beraatle sonuçlanması ise uzun süre tartışılmıştı.





HIRSIZLIĞI KAPATTILAR, BU DÜZEN HEP BÖYLE SÜRER SANDILAR





Bu beraatte imzası bulunan iki hâkimin başka bir davadaki usulsüzlükten hapis cezasına çarptırılıp HSK tarafından ihraç edilmeleri dikkate değer bulunuyor.





Öncelikle Deniz Feneri çetesine verdikleri beraat kararı ölene dek peşlerini bırakmayacak.





Üzerinden (Karar 2015'te verildi) yıllar geçse de bu kişiler hala 'hırsızlığı kapatan' figürler olarak anılıyorlar. Ayrıca o dönem 'iktidarı kurtaran hakimler' olarak bilinen bu yargıçların arkalarında sandıkları gücün verdiği serbestliğin onları her zaman 'kurtarmadığı' görülürken elindeki yargı gücünü hukuksuz kararlar için kullanan siyasetçiler, 'işlerini gördürdüğü' kişilerle suç ortaklığına da devam etmiyor.





Bu yönüyle hukuksuz yargılama düzenini devam ettiren, kanunsuz tutuklama kararı veren yargı üyelerinin de gelecek garantisi bulunmuyor.