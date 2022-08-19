İktidara yakın araştırma şirketi açıkladı: Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu kaybediyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, TV100'de yayımlanan Sağlı - Sollu programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.







Erdoğan Aktaş’ın programına konuk olan Daşdemir, Erdoğan'ın kazanma ihtimalinin halen var olduğunu söylerken bu konuda da kesin konuşmadı. Daşdemir, "Şu an söylemek için biraz erken ama kuvvetle muhtemel Erdoğan seçilecek" dedi.





Daşdemir ifadelerini, "Ama Meclis'teki çoğunluk değişecek. Meclis'teki çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın yakalaması düşük" şeklinde sürdürdü.

