Samanyolu Haber /Gündem / İktidara yakın isimleri sarsan dolandırıcılık! /22 Temmuz 2024 08:32

İktidara yakın isimleri sarsan dolandırıcılık!

2011-2020 arasında “10 milyon dolar yatır, 100 milyon dolar al” vaadiyle AKP çevrelerini dolandıran çete üyelerinin avukatlığını AKP’li 2 isim yaptı.

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Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre Türkiye’de son yılların en büyük vurgununun 2011-2020 yılları arasında yapıldığı ortaya çıktı. “300 milyar dolarlık fon gelecek” diyerek AKP çevrelerinden milyarlarca dolar para toplayan çetenin avukatlığını AKP MKYK üyeleri Mücahit Birinci ile Türk İslam Karakoç yürüttüğü ortaya çıktı.

YSS Köprüsü’nü pazarladılar

Aralarında farklı şehirlerden birçok iş insanı, bürokrat, siyasetçi ve gurbetçinin olduğu mağdurlardan yıllar boyunca para toplandı. Enver H. isimli çete lideri, Endonezya’nın ilk Devlet Başkanı Ahmed Sukarno’nun ev hapsinden kurtulduktan sonra altınlarını İsviçre’ye kaçırdığını ve bu altınlara karşılık Türkiye’ye 300 milyar dolarlık fon geleceğini vaat etti. Sahte belgeler ve dekontlarla iş insanlarına taahhütname verildi, “10 milyon dolar yatır, 100 milyon dolar al” diye yüksek karlar vaat edildi. Ali Sıtkı Ş. isimli şikayetçi, para istenirken kurulacak fonla Kanal İstanbul ve 3. köprü yapımına finans sağlanacağı vaadinde bulunulduğunu söyledi. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dosyasında Ali Sıtkı Ş.’nin ifadesindeki ilgili bölüm şöyle:



MAĞDURLAR NE DEDİ?

“İshak isimli şahıs bana SRC Fon isimli bir şirketin olduğunu, bu fonda tanınan bilinen ünlü şahısların ve iş dünyasının ünlü simalarının olduğunu söyledi. Bu fonun bizzat Erdoğan tarafından desteklendiğini, ileride daha da büyüyeceğini, bu fonun ülkemiz için çok faydalı olacağını, Kanal İstanbul ve 3. Köprü’nün bu fonun desteği ile yapılacağını, Türkiye Varlık Fonu’nun bu fonu destekleyeceğini, katılanların ucuz kredi de çekebileceği belirtti...”

Kanal İstanbul’u pazarladılar

Sahte faturalar ve senetlerle binlerce kişiyi dolandıran çete Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

SERBEST KALDILAR

Aralarında Cengiz A., Ahmet A., Civan A., Enver H., Eren A., Ferit Baki B., İshak Ö. ve Osman S.’nin olduğu 8 kişi hakkında dava açıldı. 26. dönem AKP’li bir milletvekili yakının da mağdur olduğu anlaşıldı. Eski vekilin takibi ile bazı çete üyeleri cezaevine girdi ancak 7 ay sonra serbest kaldı. AKP’li bazı isimlerin mağdur olarak yer aldığı vurgun dosyasında, çete üyelerini iki tanıdık isim savundu. AKP MKYK üyesi Türk İslam Karakoç ile yine MKYK eski üyesi Mücahit Birinci, Bursa’daki dava dosyasında avukatlık yaptılar. Karakoç, müvekkillerinin kendisini azletmesi üzerine bir süre sonra vekaletini geri çekti.

Kusura bakmayın hakim bey, memlekette köprüyü alacak eşek varsa satarım

AKP’lilerden fon için para toplanırken “Kanal İstanbul ve 3. Köprü bu fonun desteği ile yapılacak” vaadinde bulunulması akıllara Türkiye’nin en önemli dolandırıcılarından biri olan Sülün Osman olarak tanınan Osman Ziya Sülün’ü getirdi. Sülün Osman, kamu mallarını sıradan vatandaşa satmasıyla ünlendi. 1950’li ve 60’lı yıllarda Dolmabahçe’deki saati, Beyoğlu tramvayını, şehir hatları vapurlarını ve hatta Taksim Meydanı’nı satan Sülün Osman en ünlü dolandırıcı olarak tarihe geçti. En son Galata Kulesi’ni satarken yakalanan Sülün Osman, mahkemedeki ifadesinde şunları söylemişti: “Benim dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı aslında. Yani bana yaklaşma sebepleri beni dolandırmaktı. Ben hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım. Kusura bakma hakim bey. Memlekette Galata Köprüsü’nü satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu köprüyü satarım.”

Hayatıyla birçok filme ve kitaba ilham veren Sülün Osman, 1923 yılında İstanbul’da doğdu. 1948 yılında kiracısı olduğu evin sahibini dolandırarak bu işlere başladı. 1950’li ve 60’lı yıllarda yaptığı işler ile büyük bir ün kazandı ve namı tüm Türkiye’ye yayıldı.
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