İktidara yakın sendika başkanından Erdoğan ve Bahçeli mitinglerine ‘taşımalı işçi’ itirafı!

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de gerçekleştirdiği mitinglere belediye işçilerinin zorla götürüldüğüne yönelik iddialara bir itiraf geldi. Hizmet- İş Kayseri Şubesi eski Başkanı Serhat Çelik, AKP ve MHP mitinglerine işçilerin taşınması için organizasyon yaptıklarını söyledi. Çelik 2023 genel seçimleri öncesi 1 Mayıs'ta milletvekili adayı Hulusi Akar için düzenledikleri etkinliğin masraflarını Hak-İş'in bazı şube başkanlarının ödememesi nedeniyle oğlunun arabasını sattığını da söyledi.







“ERDOĞAN VE BAHÇELİ MİTİNGLERİ İÇİN ORGANİZASYONLAR YAPTIK”



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri’de gerçekleştirdiği mitinglere belediye işçilerinin götürüldüğünü itiraf eden Çelik, “Doğru ben yaptım yani yapmadım diyemem. İşte Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye organizasyon yaptık” dedi.



BELEDİYENİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA AKAR’A ORGANİZASYON YAPILMIŞ



2023 seçimleri öncesinde 1 Mayıs tarihinde de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’ın kendilerinden Milletvekili adayı Hulusi Akar için bir program düzenlemelerini istediğini belirten Çelik, Hak-İş’e bağlı diğer sendikalarla görüşerek bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sonrasında Özçelik-İş’in parayı ödemediğini belirten Çelik, oğlunun arabasını satarak masrafları karşıladığını da kaydetti. Çelik, Özçelik-İş’in para ödememesi nedeniyle Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci ile aralarının bozulduğunu da sözlerine ekledi.







“AKP’Lİ BAŞKANLAR GÖREVDEN ALINMAM İÇİN GENEL MERKEZİ ARADI”



AKP yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde maaşlardaki adaletsizlik nedeniyle iş bırakan işçilere destek verdiği için görevinden el çektirilmesine yönelik iddialara ilişkin de açıklamalarda bulunan Serhat Çelik, AKP’li başkanların genel merkezlerini sık sık arayarak görevden alınması için baskı yaptıklarını söyledi. Çelik, “Yaklaşık 2 senedir ufak tefek sıkıntılarda genel merkez arandı. Bunu hiç kimse inkâr edemez. Bazı belediye başkanları, ‘Serhat'ı görevden alın’ diye 4-5 defa Genel Merkezi aradılar. Belediye başkanlarımız derken hepsini de töhmet altına bırakmayalım. Mesela Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın geçen sene aradı, ‘Serhat'ı görevden alın, biz çalışmayacağız’ dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız yine aynı şekilde Milletin iradesiyle seçilen belediye başkanlarının işçinin iradesiyle seçilen sendika başkanını görevden aldırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü: ‘Maalesef siyaset de bu işin içerisine girdi. Biz vatandaş sizi seçerken milletin iradesine saygı duyuyoruz. Buna hiç kimse müdahale edemez diyoruz. Ama işçinin seçmiş olduğu şube başkanını işçinin iradesini yok sayarak görevden almak için mücadele veriyor” diye konuştu.







NE OLMUŞTU?



AKP yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nda çalışan 160 işçi maaşlardaki adaletsizlik nedeniyle iş bırakmış ve işçilere daha sonra diğer daire başkanlıklarında çalışan yaklaşık 2 bin 500 işçi dahil olmuştu.



Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi ile belediye arasında yapılan görüşmelerde maaşlar arasındaki farkların giderilmesinin istendiği ancak bir sonuç alınamadığı da bildirilmiş ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de işçilerin eylemine destek vermişti.







SENDİKA BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI



Yaşanan gelişmelerin ardından Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik’in AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla görevden alındığı öne sürülmüştü.