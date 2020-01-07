İktidarda büyük çatırdama

Varlık Fonu'na devredilmesinin ardından eski Başbakan Binali Yıldırım'ın göreve getirdiği Kenan Bozgeyik'in görevden alındığı ve yerine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gülten'in getirildiği iddia edildi.







Varlık Fonu'na devredilerek Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kontrolüne geçen PTT'de yönetim kurulu kararı ile kısa bir süre önce Yıldırım tarafından göreve getirilen bütün icracı PTT büroktarları görevden alınmıştı. PTT'de en son geçtiğimiz Cuma günü de yine yönetim kurulu kararı ile Genel Müdürlük'te çalışan bütün geçici personellerin görevlerine son verildiği öğrenildi.





Kulislerde PTT'deki bu gelişmelerin Berat Albayrak- Binali Yıldırım çekişmesinin sonucu olduğu belirtiliyor.





Bozgeyik hakkında şu iddiaların inceleneceği belirtiliyor:





-2016 tarihine kadar doğrudan ihale yoluyla yapılan 8 bin taşeron işçi alımının, doğrudan temin yöntemiyle, “hayırsever işadamı” haberleriyle tanınan Erzincanlı Yavuz Çakır’a verildiği iddiası





-Kargomatik ihalesinin eski başbakanlardan Binali Yıldırım’ın danışmanlarından birinin yakınına verildiği iddiası





-En son bir şubesi Tel Abyad’da hizmete giren PTT mobil şubelerinde kullanılan 150 adet otobüsün aylık 20 bin lira kiraya kiralanması işinin AKP milletvekilinin şirketine verilmesi-2016’dan buyana satın almalarda mal ve hizmet alınmadan yüzde 35 avans verilmesi





- Daha önce aylık 5 dolara yapılan şubelerde kamerayla güvenlik izlenmesi işinin 47 dolara çıkarılması.



