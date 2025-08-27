İktidarda iç savaş: AKP, AKP'li trollere karşı!

Silivri Cezaevi’nden yazılı açıklamalarla gündeme dair görüşlerini paylaşan gazeteci Fatih Altaylı, daha önce dile getirdiği AKP içindeki “trol kavgasına” dair yeni bir ayrıntı aktardı.





Altaylı, “en iğrenç trollerden birinin” hesabının kapatılmasının ardından ilk işaretin ortaya çıktığını, bunun sonrasında ise AKP içinden “Bunları susturun” talimatı verildiğini belirtti.





Altaylı, şunları ifade etti:





-Hızla iç barışı sağlamak, adalete güveni geri getirmek lazım. Başka çaremiz yok. Trollerle bir yere kadar.





-Bu arada trol demişken bazı trollerin hesaplarının kapatılması trol camiasında paniğe neden olmuş ve "AK Parti'ye hizmet edenlere bunu mu yapacaktınız" sitemleri başlamış.





-Bana sorarsan AK Parti ya da iktidar, bunların AK Parti'ye değil, AK Partililik adında kendi ceplerine hizmet ettiğini ve aslında partiye en büyük zararı onların verdiğini sonunda idrak etti.





-Bu yüzden de aklı başında hiçbir AK Partili bunlara sahip çıkmıyor.