İktidarda Zarrab paniği: Ne anlatacak?

ABD’de yargılandıktan sonra itirafçı olan, adını Aaron Goldsmith olarak değiştirip evlenen Reza Zarrab yine gündemde. Zarrab’ın, Netflix ile anlaşıp hayat hikayesini dizi veya belgesel olarak izleyiciyle buluşturmayı planladığı öne sürüldü.





REZA ZARRAB KİMDİR?





Zarrab’ın senaryo için neler anlatacağı siyaset kulislerinde yeni bir tartışma başlattı. İran asıllı Zarrab, şarkıcı Ebru Gündeş ile evliliğiyle tanındı. 17-25 Aralık soruşturmasında tutukladı. AKP’li isimlere rüşvet verdiği iddiasıyla 70 gün cezaevinde kalıp tahliye edildi ve hakkındaki suçlamalar düşürüldü.





Hayat öyküsünü ekrana taşımak için ile anlaştı

2016’da ABD’de tutuklanan Zarrab, İran’a yaptırımları delmekle suçlandı. İtirafçı olan Zarrab, Halkbank yöneticisi Hakan Atilla davasında tanıklık yaptı.