İktidardan 7 yıl sonra olay Rabia Naz itirafı: Katledildi...

Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de 11 yaşındaki Rabia Naz, şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Naz’ın yüksekten düştüğü öne sürüldü.





Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, o günden bu yana kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele etti. Baba Şaban Vatan, bir aracın kızına çarptığını ancak AKP’nin önde gelen isimlerinden Nurettin Canikli’nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etti.





Şaban Vatan, Nurettin Canikli’nin şikâyeti üzerine 2019’da açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 39 gün cezaevinde kaldı. Şaban Vatan, kızı için adalet aradığı süreçte akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasıyla psikiyatri servisine bile yatırılmak istendi.





Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın 2018 yılında Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölümüyle ilgili soruşturmanın “özensiz yürütüldüğü” gerekçesiyle yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti.





Halktv'de yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM’nin bu kararıyla ilgili açıklama yaptı.





Tunç, Rabia Naz’ın katledildiğini itiraf etti. Tunç şöyle konuştu:





"Şimdi arkadaşlar tabii aileye bir kez daha başsağlığı diliyoruz. uzun yıllardır konuşulan ve yargının gündeminde ve kamuoyunda konuşulan bir konu. Rabia Naz'ın vefatı hepimizi o dönemde üzmüştü. Hala üzülüyoruz. Çocuklarımızın bu şekilde katledilmesi, canlarına kıyılması hepimizin yüreğini yaralıyor.





O nedenle çocukların korunması önemli. Çocuklar çünkü çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız kişiler. Her türlü istismara, tehlikeye, şiddete karşı çocukları korumak en başta hem ailelerin ama aileler bunu hakkıyla yerine getiremiyorsa elbette ki devletin görevi. Burada tabii bir adli soruşturma o dönemde gerçekleşti. Yargılamalar yapıldı. Yargı bir karara vardı. Karar kesinleşti ve aile tabii ki iddialarını sürdürdü. Mecliste de bu konuda bir araştırma komisyonu geçmişte kurulmuştu. ve o yargı süreçleri kesinleşti, tamamlandı. Aile o süreçle ilgili hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Tazminata karar verdi. Buradaki soruşturmada özellikle bazı eksiklikler ve ihmaller şeklinde hak ihlali olduğu ve bu anlamda manevi tazminata karar verilmesi gerektiğine karar verdi Anayasa Mahkemesi. Tabii oradaki gerekçelere bakmak lazım. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeleri önemli. O gerekçelerde yeniden yargılamayı gerektirecek bir husus olabilir mi? Ona bakmak gerekir. Yeniden yargılamanın tabii ki Ceza Muhakemesi Kanunumuza göre belli bir usulü var. O şartlar gerçekleştiğinde yeniden yargılama kararları verilebiliyor. Ama Anayasa Mahkemesi burada bir tazminata karar verdi. Yeniden yargılamaya karar vermedi. Ama gerekçelerine de bakmak lazım. Yargı mensuplarımız bunları inceleyecektir ve bir karara varacaktır. "



