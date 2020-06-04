İktidardan 'erken seçim' sinyali

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla yeniden konuşulmaya başlanan erken seçim tartışmaları için AK Parti içinden itiraz geldi.







Haber Global televizyonuna konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin bugün itibariyle erken seçim şartlarına sahip olmadığını söyledi.





Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:







– (Korona virüsü salgını) Tedbirlerin öne çıktığı bir dönem. Doktorlarımızın olağanüstü yüksek fedakarlıkları ile hep beraber tüm kuruluşlar üzerine düşen görevi yerine getirdi. Bu süreçte politika bir adım ister istemez kendini geriye çekti.Türkiye bu süreçten yüzünün akı ile çıkmış oldu.





– Biz konuları demokrasi zemininde tartışacağız. Partilerin taban tabana zıt fikirlere sahip olması doğaldır ve güzeldir. Demokratik kurallar içinde siyasetin gündeminin aktif olmasının olumlu olduğu kanaatindeyim.





– Türkiye’nin içindeki şartlar, çevredeki şartları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye çok dinamik bir süreçten geçiyor. Bu tartışmaları genel olarak olumlu bulduğumu söylemek isterim.





– Erken seçimin konuşulması için rasyonel şartların olması gerekir. Türkiye, bugün itibarıyla erken seçim şartlarına sahip değildir. Türkiye’de erken seçim olmayacaktır, çok net bir şekilde söylüyorum.