İktidardan nefret operasyonlarına devam: 42 ilde 169 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, 42 ilde Hizmet Hareketi'ne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.





Operasyonlarda sözde güncel yapılanma adı altında aralarında farklı meslek gruplarından insanların gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan insanlara yöneltilen suçlamalar arasında Bylock kullanmak, sosyal medyada paylaşımlarda bulunmak, ankesörlü telefonla aranmış olmak gibi hukuki olarak açıklanamayan suçlamalar bulunuyor.





Bazı kişiler hakkında iftiracıların beyanları olduğu bazıları hakkında ise kesinleşmiş hapis cezaları sebebiyle arama kaydığı olduğu açıklandı.



