"İktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçteyiz"

"SARAYA GELİNCE KAYNAK VAR, EYT’LİLERE GELİNCE YOK!"





"YILLARDIR SÜREN HAK GASBINA SON VERECEĞİZ"





Gebze Kent Meydanında yapılan basın açıklamasında EYT Gebze Derneği üyeleri, "Alma EYT’nin ahını çıkar aheste aheste" yazılı tabut taşıdı. Burada konuşan CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, EYT’lilerin yaşadığı mağduriyete ve sürece değinip iktidarın politikasını eleştirdi. "EYT’lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gasbına son vereceğiz" diyen Orhan, "En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği ‘İntibak Yasası’nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz" dedi.







"ÇÖZÜM YOLU SİYASET ZEMİNİNDE"





Tarhan'ın ardından konuşan Gebze EYT Derneği Başkanı Nuh Erdoğan, "Çözüm yolu siyaset zemininde olmasına rağmen siyaset mekanizmasının EYT meselesine bakış açısı maalesef yanlış bir yöndedir. Bedeli zaten yıllar içinde emekçiler tarafından peşinen ödenmiş bir hak için oturup maliyet hesapları yapmak bizler açısından garabettir. Anamızın ak sütü kadar helal olan, Anayasanın eşitlik ilkesiyle de hakkımız olan emeklilik hakkımıza, insanca yaşamaya imkan sunacak maaşla kavuşmak mücadelemizin temel taşıdır. Bugün EYT’liler siyasetçiler için bir oy potansiyeli olarak düşünülecekse Genel Başkanımız Gönül Boran'ın da ‘iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçteyiz’ söylemi ile varız, biriz, tüm EYT ailelerimizle birlikte ve buradayız" dedi.



CHP, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile birlikte 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı. Eylemlerde "EYT’liler lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor” denildi.CHP Gebze İlçe Örgütü EYT’liler ile meydandaydı. Basın açıklamasına CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri, EYT Gebze Derneği Başkanı Nuh Erdoğan Erdoğan ve dernek üyelerinin yanı sıra Eğitim Sen, ÇYDD ve ADD de destek verdi.EYT'liler açıklama yaptı