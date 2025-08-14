İktidarın 15 Temmuz sonrası çöktüğü giyim devi Aydınlı Grup satışa çıkarıldı

Türkiye’nin en büyük hazır giyim devlerinden biri olan ve bünyesinde U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi dünyaca ünlü markaları barındıran Aydınlı Giyim Grubu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı. 7.500’den fazla çalışanı ve dünya genelinde 690 mağazası bulunan grubun Hazine’ye ait payları için 20 milyar 350 milyon TL muhammen bedel belirlendi.





690 Mağazası Bulunuyor

1997 yılından bu yana U.S. Polo Assn.’nin Türkiye ve çevre coğrafyadaki ana lisansörü olan Aydınlı Grup, tekstil sektörünün en güçlü oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Sözcü’de yer alan habere göre, grubun dev operasyon ağı şu rakamlarla öne çıkıyor:





Toplam 690 Mağaza: 384’ü Türkiye’de, 306’sı ise yurt dışında bulunuyor.





45 Ülkede Faaliyet: Hazır giyimden ayakkabıya, aksesuardan ev tekstiline kadar geniş bir yelpazede ürünlerini dünya pazarlarına sunuyor.





7.500’den Fazla Çalışan: Türkiye’nin en büyük işverenleri arasında yer alıyor.





İhale 23 Eylül’de Yapılacak

TMSF tarafından yönetilen şirketin satış ihalesi, 23 Eylül 2025 tarihinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Bu dev ihaleye katılmak isteyenlerin ise 1,2 milyar TL’lik katılım bedelini yatırması gerekecek. Satışın, Türk tekstil ve perakende sektöründeki dengeleri değiştirebilecek tarihi bir gelişme olması bekleniyor.





Suçlama İltisaklı Olmak

Aydınlı Grup, Hizmet Hareketi ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle eski sahipleri Mustafa Şevki Kavurmacı ve oğlu Ömer Faruk Kavurmacı’ya ait hisselerin Hazine’ye devredilmesinin ardından TMSF kayyum yönetimine geçmişti. TMSF’nin, yönetimindeki şirketleri belirli bir süre sonra ekonomiye yeniden kazandırma politikası çerçevesinde bu satış kararı alındı. Aydınlı Grup’un küresel markaları ve yaygın mağaza ağı, yerli ve yabancı yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.