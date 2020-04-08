Samanyolu Haber /Gündem / İktidarın "af" kurnazlığını deşifre etti /08 Nisan 2020 12:53

İktidarın "af" kurnazlığını deşifre etti

Ceza hukukunun duayen ismi Prof. Dr. Adem Sözüer, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hazırladığı infaz indirimi teklifi ile adi suçlara açık çek verildiğini söyledi: "İşlenecek suça bile af getiriliyor."

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) müttefeğile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hazırladığı infaz indirimi paketinde siyasi ve düşünce suçluları liste dışında tutulurken, azılı suçlulara affediliyor. 

Ceza hukuku Profesörü Adem Sözüer Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda (TBMM) müzakere edilmeye başlanan infaz indirimi teklifinin 30 Mart’tan önce işlenen suçları kapsadığını söyledi. 

"AF DEMEMEK İÇİN ÜZERİ ÖRTÜLMÜŞ"

Sözüer, "İşlenecek suça bile af getiriliyor. Suç işleyene açık çek var." dedi.

"Yorumlarla genişleyecek bir düzenleme. Af dememek için örtme yollarına başvurulmuş." diyen Sözüer, "Bunu Rahşan affında yaşadık. Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz diye hırsızlık yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Sözüer düzenlemede ilginç maddeler yer aldığını belirterek, "14 Mart'ta Emniyet 'kapılarınızı açmayın' diye uyarıyor. Aynı gün, 30 Mart'a kadar işlenen suçlara kadar genişletilen teklif hazırlanıyor. Af geçmişte işlenmiş suça getirilir." dedi.

PROF. DR. ADEM SÖZÜER: AF İÇİN SUNDUKLARI GEREKÇELER TRAJİKOMİK!

Tecavüzden mahkûm olmuş kişilerin açık cezaevlerine nakledileceğine işaret eden Sözüer şunları kaydetti: "İzin hakkı olacak hükümlüler arasında cinsel suçlar, cinayet ve uyuşturucu mahkumları da var. Gerekçe olarak 'kapalı cezaevleri için ekmek yapacak, yemek pişirecek, tavuklara bakacak adam lazım' diyorlar."

Ceza hukuku profesörü Adem Sözüer, Adalet Komisyonu'nda son dakikada ilave edilen bir madde ile kadının yüzüne kezzap atanların da affedilmesine imkân tanındığını söyledi.
 
"Trajikomik. Dünyanın neresinde tavuklara baksın, yemek yapsın diye suçların bazıları affa sokulur?" sorusunu yönelten Sözüer, "İzin de zaten infazdan sayılacak. Sırf kezzap atma bir maddede düzenlendi." dedi.

Kadına yönelik suçların da affedilmesini dehşet verici bulan Sözüer, Sözcü'ye verdiği mülakatta, "Sen 'Affa dahil değil' diyorsun, fakat komisyonda yaptığın son andaki eklenen madde ile kezzap atanı eve yolluyorsun." tespitinde bulundu.

CHP: ÖNCELİK SİYASİ SUÇLARA TANINMALI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) infaz düzenlemesinin af kapsamında olduğunu belirterek, teklife şerh düştü. 

CHP'nin şerhinde Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile tanımlanmış bütün suçların kapsam dışında bırakılmasının anayasaya aykırı olduğunu, indirim ve affın öncelikle siyasal suçlara tanınması gerektiğinin altını çiziyor.

İYİ PARTİ'DEN KORONA İZNİ İÇİN TEKLİF

İyi Parti kadına karşı suçların ceza artırıcı sebep olarak teklife ilave edilmesini talep etti. 

Açık cezaevinde bulunanların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 31 Mayıs'a kadar izinli sayılmalarını öngören hükümden terör, cinsel istismar, adam öldürme, özel hayata karşı işlenen suçlar ile kadına karşı suçlardan hüküm giyenlerin muaf tutulmasını talep etti.
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