Samanyolu Haber /Gündem / İktidarın borazanı ve arpalığı haline getirilen TRT rekor zarar etti /14 Aralık 2019 11:51

İktidarın borazanı ve arpalığı haline getirilen TRT rekor zarar etti

2018’de 2.6 milyar lira gelir elde eden TRT, yılı 92.1 milyon liralık zararla tamamladı. Zararın gerekçesi olarak ödediği kıdem tazminatlarını gösterdi.

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TRT'nin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklandı. Buna göre 2018'de elektrik katkı payı, bandrol ve reklam olmak üzere toplam 2 milyar 657 milyon lira gelir elde eden TRT, bu gelire rağmen 92.1 milyon lira zarar etti.

Zararın gerekçesi olarak da, kurumdan emekli edilen bin 786 kişiye ödenen kıdem tazminatları gösterildi. 5 bin 300 personeli olan TRT geçen hafta tarihinde ilk kez Ana Haber Bülteni yayını yapamamıştı.

Hazine'nin raporuna göre 2018 yılında TRT 689.8 milyon TL'si elektrik katkı payı, 1 milyar 703 milyon lirası bandrol geliri, 264.7 milyon TL'si de reklamlardan olmak üzere 2 milyar 657 milyon lira gelir elde etti.

Sözcü'ye TRT'nin bilançosunu değerlendiren CHP Milletvekili Atila Sertel, “TRT'nin gelirinin yalnızca yüzde 10'u reklamlardan, yüzde 90'ı ise halkın cebinden çıkıyor" dedi ve devam etti:

"TRT, faaliyet giderlerinin 2017 yılına göre yüzde 59 oranında arttığını ve bunun da bin 786 kişinin emekli edilmesinden dolayı ödenen kıdem tazminatlarından kaynaklandığını savunuyor” dedi. TRT'den bu kadar kişinin emekli edilmediği 2015 yılında da 147 milyon zarar ettiğini ifade eden Sertel, “İnsanları bir anda emekliye zorlayacaksın sonra ‘Bu nedenle zarar ettik' diyeceksin. TRT kara delik oldu. Onca gelire rağmen zarar etmesi, basiretsiz yönetimden kaynaklanıyor.” 
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