Samanyolu Haber /Gündem / İktidarın cezaevi çılgınlığı: 2025 yılında Türkiye'de 11 yeni cezaevi daha yapılacak /27 Ocak 2025 11:40

İktidarın cezaevi çılgınlığı: 2025 yılında Türkiye'de 11 yeni cezaevi daha yapılacak

Hukuksuz uygulamalarıyla gündemden düşmeyen AKP iktidarı, 2025 yılında 11 yeni cezaevinin daha inşasına başlayacak. Cezaevleri için 2025’te 1,2 milyar TL, 2027 yılı sonuna kadar ise 23,5 milyar TL ayrılacak.

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2024 itibarıyla 403 olan cezaevlerine 2025 yılında yenileri eklenecek. Gerek suç oranlarında artış, gerekse muhalefete yönelik haksız tutuklamalar, yeni cezaevleri yapılmasını beraberinde getiriyor. 

Merkezi bütçeden 2025’te inşa edilecek yeni cezaevleri için Adalet Bakanlığı’na 1 milyar TL’nin üzerinde para aktarılacak.

BirGün'den Mustafa Bildirci'nin haberine göre; Adalet Bakanlığı’na 2025 yılı yatırımları için aktarılan kaynağın bir bölümü, yeni cezaevleri inşaatları için kullanılacak. Bu kapsamda Uşak, Bartın, Siirt ve Niğde gibi kentlerin de aralarında olduğu 11 kente yeni cezaevleri inşa edilecek.

YENİ CEZAEVLERİ YOLDA
2025 yılında inşasına başlanacak 11 yeni cezaevinin toplam büyüklüğü 703 bin 974 metrekare olacak. Adalet Bakanlığı, 11 yeni cezaevinin yanı sıra 2025 yılı içinde bir adet de 2 bin 500 metrekare büyüklüğünde Denetimli Serbestlik Hizmet Binası’nın yapımını da hayata geçirecek.

Yeni cezaevleri için 2025 yılında Adalet Bakanlığı’na toplam 1 milyar 213 milyon 506 bin TL ayrılacak. 1,2 milyar TL’lik ödeneğin 500 milyon TL’si Siirt’te yapımına başlanan ceza infaz kurumu için aktarılacak.
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