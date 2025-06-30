İktidarın çöktüğü Boydaklar'a ait HES Kablo satışa çıkarılıyor

15 Temmuz sonrası el konulan, Anadolu’nun en büyük şirketlerinden, Boydak Holding’e ait HES Kablo, yarın TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. Daha önce de aileye ait Bellona satılmıştı.





Katılmak İçin Son Tarih Bugün

Bold'da yer alan habere göre mülkiyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) ait olan şirket için yapılacak ihalede 22 milyar liralık muhammen bedel belirlenirken, Anadolu’nun en büyük şirketleri arasında yer alan HES Kablo’nun ihalesine katılmak için son tarih 30 Haziran olarak duyuruldu.





İhale Yarın Yapılacak

Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihaleye son başvurular yarın yapılacak, ardından şirketin satış ihalesi 1 Temmuz’da saat 10.00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.



