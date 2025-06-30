Samanyolu Haber /Gündem / İktidarın çöktüğü Boydaklar'a ait HES Kablo satışa çıkarılıyor /30 Haziran 2025 09:38

İktidarın çöktüğü Boydaklar'a ait HES Kablo satışa çıkarılıyor

Bellona'dan sonra Boydak ailesine ait Hes Kablo da satılıyor. HES Kablo'nun satış ihalesi yarın saat 10.00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

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15 Temmuz sonrası el konulan, Anadolu’nun en büyük şirketlerinden, Boydak Holding’e ait HES Kablo, yarın TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. Daha önce de aileye ait Bellona satılmıştı.

Katılmak İçin Son Tarih Bugün
Bold'da yer alan habere göre mülkiyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) ait olan şirket için yapılacak ihalede 22 milyar liralık muhammen bedel belirlenirken, Anadolu’nun en büyük şirketleri arasında yer alan HES Kablo’nun ihalesine katılmak için son tarih 30 Haziran olarak duyuruldu.

İhale Yarın Yapılacak
Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihaleye son başvurular yarın yapılacak, ardından şirketin satış ihalesi 1 Temmuz’da saat 10.00’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

 
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