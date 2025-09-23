İktidarın çöktüğü dev giyim markası satışa çıkarılıyor!

Hazır giyim sektörünün önde gelen isimlerinden Aydınlı Giyim, 306’sı yurtdışında olmak üzere toplam 690 mağazasıyla geniş bir ağ oluşturuyor. Şirketin Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketlerine ait Hazine hisseleri TMSF tarafından satışa çıkarılacak.





SATIŞ DETAYLARI VE MUHAMMEN BEDEL

TMSF’nin satış programında yer alan şirketler için muhammen bedel 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi. 23 Eylül 2025’te yapılacak ihalede katılım teminatı 1 milyar 200 milyon TL, şartname bedeli 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyaret ücreti 2 milyon TL olacak.





ŞEFFAF SÜREÇ VE YATIRIMCI İLGİSİ

TMSF, satış sürecini şeffaf yürütmeyi ve hem yerli hem yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Güçlü marka portföyü ve yüksek ihracat hacmiyle öne çıkan Aydınlı Giyim’in satışı, sektör açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.





İSTİKBAL DE İHALEYE ÇIKACAK

TMSF’nin satış programı yalnızca Aydınlı Giyim ile sınırlı değil. Mobilya sektörünün önde gelen markalarından İstikbal, 30 Eylül’de yapılacak ihalede satışa sunulacak. Muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL olarak açıklandı.