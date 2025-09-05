Samanyolu Haber /Gündem / İktidarın çöktüğü Maydonoz Döner, TMSF tarafından satılıyor /05 Eylül 2025 12:35

İktidarın çöktüğü Maydonoz Döner, TMSF tarafından satılıyor

Hukuksuz nefret operasyonları kapsamında kayyım atanan Maydonoz Döner, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. 390 şubeli zincir için 2,8 milyar TL muhammen bedel belirlendi, ihale 15 Ekim’de yapılacak.

SHABER3.COM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım atanan ünlü döner zinciri Maydonoz Döner’i satışa çıkarıyor. Türkiye ve yurt dışında toplam 390’dan fazla şubesi bulunan marka için muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU
TMSF’nin açıklamasına göre, "Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihalesi 15 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’de, Fon’un İstanbul Esentepe’deki merkez binasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılım için son başvuru tarihi ise 14 Ekim 2025 olarak duyuruldu.

280 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI
İhaleye katılmak isteyenlerin, 280 milyon 100 bin TL teminat sunması gerekiyor. Teminat olarak nakit, banka teminat mektubu veya devlet tahvilleri kabul edilecek. Başvurular, belirtilen evraklarla birlikte kapalı zarf usulüyle elden teslim edilecek. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.

AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK
İhale, kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak. Ön elemeden geçen katılımcılar kısa listeye alınacak ve açık artırma aşamasına geçilecek. Satışa dair tüm detaylar, TMSF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan satış ilanında yer alıyor.
