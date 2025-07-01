İktidarın çöktüğü mobilya devi İstikbal de satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), önemli bir satışı açıkladı. Türkiye'nin mobilya devlerinden İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" TMSF tarafından satışa çıkardı.





Söz konusu şirketlere 15 Temmuz sonrası yaşanan hukuksuz süreçte iktidar çökmüş ve TMSF'ye devredilmişti.





Halktv'de yer alan habere göre satışa ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ’de bulunan hisselerinden oluşan "Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" için muhammen bedel 21 milyon dolar olarak belirlendi.





İhaleyi kazanan, “İhale Bedeli” dışında, “Şirketler”in 27.06.2025 tarihi itibarıyla 173.668.802,48 dolar ana para meblağlı kredi borçlarını ayrıca “Şirketler”in kamu borçları ve diğer borçlarından da sorumlu ve ödemekle yükümlü olacak.





Satış ihalesi, 29 Temmuz 2025 tarihinde, saat 14:30’da TMSF'nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ İstanbul adresindeki Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.





1957 yılınd kurulan ve Hazine mülkiyetinde bulunan %100 oranındaki İstikbal Mobilya payları ise kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle “Şartname”de belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak.





İSTİKBAL MOBİLYA KATILIM BEDELİ

İstikbal Mobilya için muhammen bedel 12,5 milyar TL olarak belirlenirken, ihaleye katılım teminatı 625 milyon TL olacak.





İhale 30 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Teklifler, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.