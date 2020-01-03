“İktidarın eline bebek kanı bulaştı!”

HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclsi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. 2019 yılında yaşananları değerlendiren Gergerlioğlu, cezaevlerindeki insan hakkı ihlallerine ve Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işkence olaylarına dikkat çekti.







YOĞUN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ YAŞANDI









2020 yılının ilk toplantısında Gergerlioğlu, şunları dile getirdi:





2019 için çok iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Yoğun insan hakları ihlallerinin olduğu bir yıldı. 2020 yılında umarım her alanda toplum ilerler ve güzel neticeler verir.





Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı hala konuşmuyor! Ağzından bir kelime çıkmıyor. Adalet Bakanı, bize, “sosyal medyada işkence olayları Trend Topic (TT) olunca işkence ispatlanmış mı olacak?” diye itirazda bulunuyordu. İşte Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi de raporladı. Ey Adalet Bakanı ey İçişleri Bakanı artık bir açıklama yaparsınız herhalde! İçişleri Bakanı bakalım Ankara Barosu’na da bir iftira ve etiketleme faaliyetine girişecek mi? Bunu bilmiyoruz ama apaçık belgeler, raporlar ortada.





Suçlu bile olsa kimseye işkence reva görülemez. Her şeyin bir usulü erkanı vardır ve ona uyulması gerekir. Gözaltında ifade alınmasının da bir usulü vardır, insan haklarına uygun bir şekli vardır. Fakat bunlara artık Türkiye de biz riayet edilmediğini, gayet aleni, pervasız, fütursuz bir şekilde gözaltı merkezlerinde kötü muamelelerin yapıldığını, 2019 yılı boyunca gözlemledik.





Birçok kaçırılma ve işkence olayı bize bildirildi. Bunları sorduk, ciddi cevaplar yerine cevapsızlık, sümenaltı etme, sessizliğe suskunluğa gömülme ve en kötüsü de sağa sola iftiralar saçma şeklinde tepkiler geldi. Bunlar kabul edilebilecek hadiseler değil.





KHK’LILAR SOYKIRIMA UĞRUYOR





Biz boşuna mı KHK ile ihraç edilenlerin bir soykırıma uğradığını söylüyoruz! 3.5 yıldır yüz binlerce örnek apaçık ortada. Türkiye bu cüretkarlığı, çok acıdır, çok üzücüdür, bunu da yapabilmektedir. Sanırım artık KHK’lıya sen sokakta yürüme, yaşama, nefes alma diyecekler.





CEZAEVİNDEKİ ÇOCUK SAYISI ARTAN TEK ÜLKE





Cezaevindeki çocukların hızla arttığı dünyanın tek ülkesiyiz. Çok büyük bir hızla artıyor. 700 – 800 rakamlarını konuşuyoruz. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kasım 2019’da 780 rakamı açıkladı. Ben bu sayının 850’lere doğru tırmandığını tahmin ediyorum. Çünkü büyük bir hızla artış gösteriyor. Hakimler acımasız bir şekilde tutuklamayı cezalandırmaya dönüştürmüşler. Anne demeden, kadın demeden, hasta demeden, çocuk demeden, bebek demeden insanları cezaevine dolduruyorlar. Hamile kadınları cezaevine dolduruyorlar, yasayı da çok rahat çiğniyorlar.





HAMİLE KADINLAR PERVASIZCA TUTUKLANIYOR





Türkiye, 2019 yılında hamile kadınların pervasızca tutuklandığı bir ülke oldu. Son 3.5 yılda en az 3 hamile kadın, riskliyken tutuklandı ve düşük yaptı. Bu iktidarın eline bebek kanı bulaştı. Göz göre göre bu bebekler düşürüldü 3 vakayı da çok iyi biliyorum. Birisi ikizdi 4 tane bebek toprağa verildi. Düşünün yıllarca çocuğunuz olmuyor sonunda ikiz bebeğe hamile kalmışsınız, Nurhayat Yıldız’ın ikiz bebeği gitti. Hanife Çiftçi 7 haftalık iken bebeği gitti. Gülden Aşık o da 7 haftalıkken bebeği göz göre düştü.





İŞTE GERGERLİOĞLU’NUN ÇARPICI TESPİTLERLE DOLU BASIN AÇIKLAMASININ TAMAMI







