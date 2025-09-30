İktidarın kalemşörleri açıktan vuruşmaya başladı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin “Erdoğan’ın uçağında sorular önceden hazırlanıyor” iddiası üzerine başlayan tartışma devam ediyor. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, uygulamayı doğrulayıp “amaç mükerrerliği önlemek” derken, hem Hüsnü Mahalli’nin tanıklığı hem de kendi yazısında Akif Beki’ye yönelttiği sert eleştiriler gündeme damga vurdu. Son olarak Ahmet Hakan’ın, Akif Beki’yi danışmanlığı döneminde kendini tehdit etmekle suçlaması üzerine yanıt gecikmedi.









FİTİLİ FARUK BİLDİRİCİ ATEŞLEDİ: NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde basın danışmanlığı görevini de yürüten eski Başbakanlık Basın Sözcüsü Akif Beki, Ahmet Hakan’a şu ifadelerle karşılık verdi:“Yok mu şu Ahmet Hakan, sabah sabah güldürdü yine beni. Kendini kiralık tetikçi değil gazeteci sayıyor, tehdit ettiğim de oymuş ama dolaylı. Herhalde yazılarında patronunun iktidara karşı hissiyatına tercüman olurken benle Kanal 7’den kalan yakınlığına sığınıp sürekli yiyip içmeye davet ettiği dönemde masa altından yapmış olmalıyım. Bir de Başbakan’ın bir gezide boğazını sıktığını iddia eden bir kankası var, ben ne o gezideyim ne de henüz Başbakanlık Sözcüsü’yüm. Bana mâl ediyor. Kendisini dövdürenin ben olduğumu da söyleyebilirdi, buna da şükür. Eski kankası Hüsnü Mahalli’nin palavrasına sarılmış. Bir onun eline soru kâğıdı vermişim, başka diyen çıkmadı. 2008 sonu ben görevden ayrıldıktan sonra bile Esad’ın PR’cısıydı, Şam gezilerine davet edip mihmandarlık yapıyordu, Esadçılık nâmına iktidara yaranmaya takla attığı dönemdi. O sert muhalif gazetecilik yapmak isterken ben attırmışım demek o taklaları. Hay Allah, ne utanmazım gerçekten.”Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin “Erdoğan’ın uçağında sorular önceden hazırlanıyor” iddiası ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Bildirici’nin ithamlarına yanıt veren Ahmet Hakan, soruların önceden İletişim Başkanlığı’na iletildiğini kabul ederek, bunun amacının “mükerrerlik olmaması” olduğunu öne sürmüştü. Öte yandan soruların önceden hazırlanması uygulamasının Akif Beki’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde de yaşandığı belirtildi.Gazeteci Hüsnü Mahalli, “Akif Beki, Erdoğan’ın basın danışmanıydı. Ali Kırca’ya, bana ve birkaç gazeteci arkadaşın eline kağıt tutuşturup ‘Bu soruları soracaksınız’ dediler… Sıra bana gelince o soruyu sormadım, kafama göre soru sordum. Reklam arası Akif Beki bana bağırmaya başladı. Tabii ben de bağırıp çağırdım.” ifadelerini kullandı.