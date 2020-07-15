Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erken seçim yok" açıklamasına karşın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekim, kasım gibi erken seçimin olacağını düşünüyorum. Ama Erdoğan’ın kararına bağlı" açıklamasında bulunmuştu.







Sözcü gazetesine konuşan Prof. Dr. Mithat Baydur, Türkiye’nin makro ekonomik dengelerinin kendi uyguladığı politikalardan dolayı bozulduğunu belirterek şunları söyledi: "Ben iktidarın kurmay heyeti içinde olsam erken seçim isterim. Niçin isterim? Çünkü bu iktisadi tezahürlerin sahadaki yansımalarının ya da izdüşümlerinin daha ağır şekilde hissedilmesinin önüne geçmek için bir an önce seçime giderim. Israrla söylüyorum ki eğer bu kasımda herhangi bir seçim olmazsa, yani erken seçim sonbahardan sekerse, önümüzdeki ilkbaharda seçim olacağını düşünüyorum.





İktidarın erken seçime gitmemesi durumunda Türkiye’yi nasıl bir restorasyona tabi tutacağı konusunda derin tereddütlerim var. Çünkü bazı raporlar ABD'nin bile pandemi öncesi duruma gelmesi için 2030'a kadar süre geçmesi gerektiğini iddia ediyorlar.





"Daha milliyetçi, içe kapanmacı bir Türkiye gündeme gelir"

Ayasofya tartışmalarının gündeme gelmesi, çoklu baro denilen yasa tasarısı, belki de Akdeniz’de ısınan sularla beraber Türkiye-Yunanistan ya da Türkiye-Mısır arasında sıcak bir çatışma ihtimalinin oluşmasıyla birlikte tekrar Türkiye'de daha milliyetçi, içe kapanmacı, birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı bir retorik gündeme gelir.





"İktidarın koşullar daha kötü olmadan erken seçim isteyeceğini düşünüyorum"

Bu da iktidarın erken seçime gitmesini kolaylaştırır. Süratle bir erken seçim kararı olabilir. Önemli büyükşehirleri kaybetmiş bir iktidarın artan işsizlik, bozulan makro ekonomik dengeler, yeniden canlanmaya başlayan ve nereye gideceği belli olmayan bir enflasyon oranı karşısında yapılan kamuoyu araştırmaları da iktidarın oylarında bir erozyon gösteriyorsa, iktidar eğer demokratik teamüllere bağlıysa bence erken seçimi düşünmesi lazım.





Ama ben iktidarın büyükşehirleri kaybettik, genel siyasi kümülatif teveccüh eskisi gibi değil gibi bir argümandan yola çıkarak bir erken seçim isteyeceğini değil, tamamen ‘daha kötü olmadan bir an önce gidelim’ diye erken seçim isteyeceğini düşünüyorum."