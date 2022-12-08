İktidarın 'örgüt üyesi' diye suçladığı ismin AKP'ye üye olduğu ortaya çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AKP’li isimlerin “örgüt üyesi” diyerek hedef gösterdiği Şenyaşar Ailesi’nden Fadıl Şenyaşar’ın, AKP Suruç ilçe teşkilatına üye yapıldığını açıkladı.







Tanal, cezaevinde bulunan Fadıl Şenyaşar’ın AKP üyeliğinin 14 Nisan 2020 tarihine kadar sürdüğünü, bu tarihteki AKP Suruç İlçe Başkanlığı toplantısında Şenyaşar’ın üyelik kaydının silinmesine karar verildiğini belirtti.





“BU GERÇEĞİ İLK KEZ AÇIKLIYORUZ”

Tanal, sosyal medya hesaplarından “Bu gerçeği ilk kez açıklıyoruz! ‘Terör örgütüne üye’ şeklinde hedef gösterilen Şenyaşar Ailesi’nin cezaevindeki ferdi Fadıl Şenyaşar'ın, AKP Suruç ilçe teşkilatına üye yapıldığını, 14 Nisan 2020'de üyelik kaydığının disiplin kurulu kararıyla silindiğini biliyor muydunuz?” diye paylaşımda bulundu.





Tanal, şunları ifade etti:





“14 Haziran 2018’de Şenyaşar ile Yıldız aileleri ve yakınları arasında kavga yaşandı. Emine Şenyaşar, eşi ve 2 oğlunu yitirdi. Aynı olayda Mehmet Şah Yıldız da hayatını kaybetti. Olay sonrası yaralıların kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi basıldı. Baba Hacı Esvet Şenyaşar, çocukları Celal ve Adil Şenyaşar hastanede katledildi. Suruç Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olaylara dair kamera kayıtları ve cihazlar, duvar yıkılarak götürüldü. Kamera kayıtlarının akıbetine ilişkin hem önceki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi verdik. Üzerinden kaç ay geçti, henüz cevap yok.”





ERDOĞAN VE YANDAŞ MEDYA “PKK YAPTI” DEMİŞTİ

Haziran 2018’de seçim kampanyası sürecindeki olayın ilk gerçekleştiğinde, “PKK, AKP'li vekile saldırdı” diye algı oluşturulduğunu belirten Tanal, iktidara yakın gazetelerin o dönemki manşetlerini alıntılayarak, “Şenyaşar Ailesi’nin fertleri, PKK üyeliğiyle suçlandı. Yandaş medya, ‘PKK’lılar saldırdı’, ‘Teröristler öldürüldü’ tarzı manşetlerle çıktı. Dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Vekilimizin ağabeyini PKK öldürdü’ dedi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, ‘Faillerin PKK sempatizanı olduğu yönünde polislerin kayıtları var’ dedi. PKK’lı suçlamasını daha da öteye taşıyan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Suruç'taki olayların sebebi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayıdır’ şeklinde açıklama yaptı” ifadelerini kullandı.





AKP SURUÇ İLÇE BAŞKANLIĞI’NIN ÜYELİK KARARI

Mahmut Tanal, açıklamasının devamında, sonradan olayın terör olayı olmadığı, esnaf ziyaretindeki tartışma olduğunun ortaya çıktığının altını çizdi.





Tanal, şunları anlattı: “Babasını ve 2 kardeşini kaybeden, aynı olayda yaralanan ve şu anda cezaevinde bulunan Fadıl Şenyaşar, olay yaşandığında AKP’ye üyeydi. Bu gerçeği bilinçli olarak kamuoyundan gizlediler. Çünkü ‘Terör saldırısı’ diye hazırladıkları oyun bozulacaktı. Fadıl Şenyaşar’ın AKP’ye üyeliği, Nisan 2020’ye kadar sürdü. Sonrasında kaydı silindi. AKP Suruç İlçe Başkanlığı’nın 2020/4 numaralı, ‘Üyelik kaydının silinmesi’ gündemli, 14.04.2020 tarihli kararı, AKP Suruç İlçe Başkanlığı’nda mevcut. Fadıl Şenyaşar’ın üyeliğinin silinmesi kararının altında şu anki AKP Suruç İlçe Başkanı Mustafa Doğan’la birlikte 7 kişinin imzası bulunuyor. AKP İlçe Başkanı Mustafa Doğan’la birlikte kararı imzalayan diğer kişiler de şöyle: Celal Yıldız, Mehmet Yılmaz, Nuri Yıkılmaz, Abdurrahman Çelikten, Hüseyin Gündoğdu, Mehmet Arslan.”





ŞENYAŞAR AİLESİ ADALET İSTİYOR

“Örgüt üyesi’ dedikleri Fadıl Şenyaşar, AKP üyesi çıktı!” diyen Tanal, açıklamayı şöyle sürdürdü: Şimdi ne olacak? ‘Ak Partililer kavga etti’ diye mi olaydan bahsedilecek? Siyasi gücünüzü kullanarak, kimseyi terörist olarak hedef gösteremezsiniz. Adli bir vakayı, terör saldırısı diye sunamazsınız. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır!”





Suruç olayını, başta Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu olmak üzere AKP’lilerin, siyasi malzeme yaptığını belirten Tanal, “Erdoğan, ‘Suruç’un hesabını sandıkta sorun’ diyerek yanlış algıyla milletten oy istedi” dedi.





Emine Şenyaşar’ın adalet mücadelesine dikkat çeken Tanal, “Eşi ve 2 oğlu gözleri önünde katledilen, bir oğlu cezaevinde olan Emine Şenyaşar’ın başlattığı Adalet Nöbeti, bugün itibariyle 639’uncu güne girdi. Şenyaşar Ailesi adalet istiyor. Gerçekler ortaya çıksın istiyor. Hastane kamera kayıtlarının bulunmasını istiyor” dedi.