İktidarın örtülü af oyunu deşifre oldu: Masumlar hariç hepsi çıkıyor

Pakete göre; kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin kapsamı genişletilecek. Bu düzenlemeye, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de dahil edilecek.



Terör ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.



Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak.



Buna göre, “31/7/2023 tarihi ve öncesinde işledikleri suçlar nedeniyle türüne bakılmaksızın kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve fıkrada yer alan koşulları sağlayan hükümlüler bu imkandan yararlanabilecek ve hükümlünün 31/7/2023 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumunda bulunması koşul olarak aranmayacaktır.



”İŞLEDİKLERİ SUÇLAR NEDENİYLE TÜRÜNE BAKILMAKSIZIN” NE DEMEK?



Asıl tartışma konusu düzenlemede yer alan, “31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işledikleri suçlar nedeniyle türüne bakılmaksızın kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve fıkrada yer alan koşulları sağlayan hükümlüler bu imkandan yararlanabilecek” ibaresinin yer alması.



Evrensel’de yer alan habere göre, maddede yer alan “İşledikleri suçlar nedeniyle türüne bakılmaksızın” ifadesine göre; cinayet, yaralama, gasp, hırsızlık ya da uyuşturucu satma gibi çok sayıda ve farklı adi suç işlemiş hükümlüler bu uygulamadan faydalanarak cezaevinden çıkabilecek.



2020’deki şartlı tahliyelerin ardından yaşanan kadın cinayetleri örneklerinde olduğu gibi şartlı tahliye edilen kişiler aynı suçlardan kısa sürede tekrar cezaevine giriyor. Suç işleme oranları önlenemiyor. Dolu cezaevlerine çözüm geçici tahliyelerde aranıyor.



Barolara göre; 2020 ve 2023’te yürürlüğe giren infaz düzenlemelerinin topluma yararı olmadı. Cezanın caydırıcılığı ortadan kaldırıldı. Bu infaz düzenlemeleriyle salıverilen hükümlüler suç işlemeye devam etti.



Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yargı paketindeki 27. maddeyi, “Kadın cinayeti failleri, tecavüzcüler ve torbacılara tahliye yolu açıldı” sözleriyle eleştirdi.



Uludağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Kadın cinayeti failleri, tecavüzcüler ve torbacılara tahliye yolu açıldı. AKP’nin hazırladığı 11. yargı paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde suç işleyenlere infaz indirimi geliyor. Yaklaşık 50 bin hükümlü tahliye edilecek. Kasten öldürme (kadın cinayetleri dahil), yaralama, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı ve uyuşturucu suçundan yatanlar da infaz paketi kapsamında koşulları sağlaması halinde erken tahliye edilecekler.”



PANDEMİ AFFIYLA ÇIKIP YENİDEN SUÇ İŞLEDİLER



2020’de cezaevlerinin boşaltılmasının ardından yeniden suç işlendiğine dair onlarca örnek var:



Mardin’de Abdulkadir Pulent, 2020’de tahliye olduktan sonra evli olduğu kadını öldürdü.

Manisa’da pandemi affıyla serbest kaldıktan sonra birlikte yaşadığı kadını öldüren Necati A. da ilk eşini yaralamış, ikinci eşini öldürmüştü.

İstanbul’da Tahsin Yüksekova, 2020’de salıverildikten sonra eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova’yı öldürdü.

Balıkesir Edremit’te Recep Kırtay, cezaevinden izinli çıkarak Çiğdem Kırtay’ı öldürdü.

Samsun’da Faruk Yavuz, cezaevi izninde eşi Kamile Yavuz’u 25 kez bıçaklayarak öldürdü.





