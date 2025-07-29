İktidarın senaryosunu CHP’li Sarıbal çürüttü: Harmancık yangını neden çıktı?

ANKA’ya konuşan CHP’li Orhan Sarıbal, Harmancık Afet Yönetim Merkezine gelerek hem yangındaki son durum ile ilgili bilgi aldı hem de çalışanlara destek verdi.





“Durdurma noktasına getirilen yangın, ertesi sabah çok hızlı bir şekilde yayılarak yaklaşık 7-8 köyü etkileyen ama gerçekten şu anda tahmin edemeyeceğimiz bir büyüklükte bir alanı yakmış görünüyor. Sorun hala riskin bitmemiş olması. Çünkü tam soğutma işlemleri maalesef tamamlanamıyor. Ulaşılamayan onlarca yeri var, karadan ulaşmak çok zor. Bugün düne göre biraz daha iyi nedeni şu helikopter gerçekten hem sayısal olarak hem de işlevsel olarak çok daha iyi. Sadece bazılarında çok az bir su kaynağını görüyoruz ama şu anda biraz önce siz de tanıklık ettiniz AKOM’un binasında ‘drone’lar ile anında ilk duman çıkan yere hemen müdahale ediliyor. Böylece bir kontrol var, görünüyor ama geceden itibaren yarın sabaha kadar ne olacağını bilmiyoruz.





Gerçekten inanılmaz bir düşük nem inanılmaz bir sıcaklık ve alan alan bazen yavaşlayan bazen hızlıca hareket eden bir rüzgardan bahsediyoruz. İklim gerçekten yangın için her türlü yangını için ama elbette orman yangınlı için çok müsait. Görüyoruz çevremizde taşlar var, camlar var, elbette sabotaj etkisi olduğu söylenen yapılar var. Bunların hepsi olabilir. Bütün mesele bugün şunu gördük; eğer o yangınların çıktığı ilk anda yeterli helikopter ve yeterli dalışlar yapabilseydi, bu yangınlar bu kadar büyümezdi.





Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde etkili olan orman yangını hâlâ devam ediyor. Yangının nedeni hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, iktidarın ‘f...’ söylemini yalanladı. Enerji nakil hatlarının yangına sebep olabileceğini belirten Sarıbal, “Bir adamın 11 tane uçağı olabiliyorsa, bir adamın; kışlık, yazlık, mevsimlik sarayları olabiliyorsa, aynı insanın olduğu ülkede eğer 2024’te 1.3 trilyon lira, 2025’te 1 trilyon 950 milyar lira faize para veriliyorsa; kimse parasızlıktan bahsetmesin. Kimse imkânsızlıktan bahsetmesin. Tam tersi imkânların bilinçli bir şekilde orman yangınlarına, doğa olaylarının afete dönüşmesine yatırım yapmamaktan kaynaklanıyor” dedi.CHP’li Sarıbal, Harmancık yangınına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:Şimdi bir kişinin işte ‘f...’cü olduğu, bunun yaktığı buna dahil bir tutum ama bu daha sonraki kısmından oluşan kısım, ilk an bundan değil. İlk yangın bundan başlamamış o yapan kişi anında yakalanmış ve orası sönümlenmiş ama biraz önce yangının çıktığı yeri gezdim. İlk çıktığı yeri gezdim. Orada bir enerji nakil hattı var ve enerji nakil hattı orta gerilim olsa gerek o yangın alarmı gelmeden 10-15 dakika önce Harmancık’ta kahvelerde elektrik kesintisi olmuş; 2 kere gitmiş 2 kere gelmiş. Muhtemelen sadece bir öngörülür bu yangının kaynağı da enerji nakil hatları olabilir ama biraz önce bir şey gördük. Size yine tanıklık ettiniz ona şu ana kadar yanan alanla hiç ilgisi olmayan en az 5-6 kilometre daha uzakta bir yangınla yine karşılaştık. Yani görüntü şu ki adına ne derseniz deyin; bu sene ormanların başında sürekli saniye saniye kontrol ve hava araçlarıyla anında müdahale etmenin dışında bir çözüm görünmüyor.