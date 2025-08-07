İktidarın yolsuzluklarını gündeme taşımıştı: AİHM, Ali Yeşildağ kararını Yunanistan'a iletti

AİHM’e yapılan başvuruda, Yeşildağ’ın Türkiye’ye iade edilmesi halinde işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, keyfi tutuklama ve adil yargılanma hakkının ağır şekilde ihlal edileceği belirtiliyor.





TR724'ün haberine göre Ali Yeşildağ, 3 Mayıs 2001 tarihinde işlendiği öne sürülen bir soygun suçundan dolayı Türkiye’de 2018 yılında mahkum edildi. Cezaevindeyken denetimli serbestlikten yararlanan Yeşildağ’ın tahliyesi, 10 Haziran 2022’de iptal edildi. Böylece kalan cezasını tamamlaması kararlaştırıldı. Bu karar 7 Temmuz 2022’de kesinleşti ve 25 Temmuz 2022’de hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





Ancak gelişmeler, Türkiye’de 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bambaşka bir boyut kazandı. Mayıs 2023’te YouTube üzerinden yayınladığı videolarda Yeşildağ, Erdoğan ailesi ve yakın çevresine dair ciddi yolsuzluk iddialarında bulundu. Bu açıklamalardan kısa süre sonra Türkiye’den kaçarak Yunanistan’a sığınan Yeşildağ, 15 Kasım 2023’te Yunan polisi tarafından gözaltına alındı.





İade kararı verildi; iltica başvurusu reddedildi

Türkiye, 20 Kasım 2023’te Yunanistan Adalet Bakanlığı’na diplomatik nota göndererek Yeşildağ’ın iadesini talep etti. Yunan mahkemeleri süreci inceledi ve 21 Şubat 2024 tarihinde Yunan Yargıtay’ı iade lehine karar verdi. 6 Mart 2024’te Adalet Bakan Yardımcısı iade kararını onayladı. Yeşildağ’ın karara karşı yaptığı tüm idari ve yargısal itirazlar ise Mayıs 2025 itibarıyla sonuçsuz kaldı.





Bu süreçte Yeşildağ, Yunanistan’da sığınma talebinde de bulundu ancak 27 Mart 2024’te Trakya Bölgesel İltica Ofisi başvuruyu reddetti. 30 Nisan 2024’te Temyiz Komisyonu ve 15 Kasım 2024’te Selanik İdare Mahkemesi de kararı onadı. Nihayet 5 Mayıs 2025’te Yunan Danıştay’ı temyiz başvurusunu reddetti.





Yeşildağ’ın iade süreci devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 26-27 Kasım 2023 tarihlerinde Yeşildağ’ın eşi ve yakın bir arkadaşını ifadeye çağırdı. Her iki sorguda da YouTube videoları gündeme getirildi. Eşi serbest bırakılırken, söz konusu arkadaşı “suçluya yardım” ve “terör örgütüne üye olmadan örgüt adına suç işleme” suçlamalarıyla tutuklandı.





Türkiye, iade talebine ek olarak 9 Mayıs ve 5 Haziran 2024 tarihlerinde iki nota daha göndererek Avrupa İade Sözleşmesi çerçevesinde diplomatik güvenceler sundu. Notalarda, Türkiye’deki tutukluluk koşulları, tıbbi hizmetler ve insan haklarına saygılı muamele yapılacağı ifade edildi. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3, 5 ve 6’ncı maddelerine uyulacağı taahhüt edildi.





Ancak, Türkiye’de son yıllarda yaşanılanlar Türkiye hükümetinin uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini sık sık çiğnediğini gösteriyor. Ali Yeşildağ gibi Recep Tayyip Erdoğan’ın kirli işlerini ortaya döken bir ismin Türkiye’ye iade edilmesi halinde hayatından endişe duyması şaşırtıcı değil.





AİHM’den üç temel soru

Ali Yeşildağ’ın 7 Mart 2024 tarihinde AİHM’ye yaptığı başvuru, 17 Temmuz 2025’te Yunanistan’a resmi olarak tebliğ edildi. Mahkeme, Yunan yetkililere üç temel soru yöneltti:





Başvurucu, Türkiye’ye iade edilirse AİHS’nin 3’üncü maddesi (işkence yasağı), 5’inci maddesi (özgürlük ve güvenlik hakkı) ve 6’ncı maddesi (adil yargılanma hakkı) uyarınca ağır bir hak ihlali riskiyle karşı karşıya kalacak mı?

Yunan sığınma ve yargı makamları, bu riskleri değerlendirirken mevcut tüm bilgileri dikkate alarak yeterli bir inceleme yaptı mı?

Türkiye’nin sunduğu diplomatik güvenceler, başvurucunun AİHS kapsamındaki haklarını güvence altına almak için yeterli mi?

AİHM, taraflardan gerekli cevapları aldıktan sonra dosyayı inceleyerek bir karara varacak.