Samanyolu Haber /Politika / İl başkanı görevi bıraktı, ilçe başkanları görevden alındı /14 Ocak 2022 00:15

İl başkanı görevi bıraktı, ilçe başkanları görevden alındı

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Sarıbaş'ın görevini bırakmasının ardından, yeni atanacak olan isme teşkilatı kendisinin kurması için ilçeleri başkanlarının da görevden alındığı belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, görevinden istifa etti.

Sarıbaş'ın istifasıyla birlikte partinin ilçe başkanları da görevden alınırken, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılacak atamanın ardından, il ve ilçe yönetim kurullarının yeniden oluşturulacağı öğrenildi.

İLÇE BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDI

Konuyla ilgili İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, il başkanının istifasının ardından ilçe başkanlarının da görevden alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş il başkanlığı görevini bıraktı. İYİ Parti Genel Merkezi, yeni atanacak olan isme, teşkilatı kurması için ilçeleri de görevden aldı. Beklenen gelişme parti başkanlık divanında alınarak işleme konuldu. Süleyman Sarıbaş'ın genel merkezde görevlendirileceği ve en kısa zamanda atama yapılacağı bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
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