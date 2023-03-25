İl emniyet müdüründen emrindeki emniyet müdürüne tekme tokat dayak

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız'ı Ramazan ayının ilk günü makam odasında darp ettiği öne sürüldü.





DAYAK YİYEN MÜDÜR RAPOR ALDI, SAVCILIĞA BAŞVURDU, ŞİKAYETÇİ OLDU





Metehan Muvaffak Yıldız'ın başvurusu üzerine Seyhan Devlet Hastanesi'nde “Dayak Sonrası Muayene ve Gözlem” teşhisiyle yapılan genel adli muayene raporunda 3 gün iş görmemezlik raporu verildi.





Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız, kendisini hakaretlerde bulunarak dövdüğünü ve boğazını sıkarak darp ettiğini öne sürdüğü İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'den şikayetçi oldu.





Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği, 2023/23261 sayılı soruşturma dosyasındaki ifadesinde olayı şöyle anlattı:





*23 Mart günü, saat 15.47 sıralarında Çukurova İlçe AKP binasının koruma kararını imzalatmak üzere elimde klasör ile Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin makam odasına silahsız olarak girdikten sonra klasörü masasına bıraktım.





*Makamda konuyu kendisine izah etmeye çalıştığım sırada aniden –Yanıma yaklaşma pislik herif, milletten 20-30-100 milyar para almışsın şerefsiz- diyerek önce sol ayağımı tekmeledi.





*Sonra bir eli ile boğazımı sıkıp, diğer eliyle de çeneme vurdu. Ben ona herhangi bir şekilde fiili karşılık vermedim.





*Ben böyle bir şey yapmadım, varsa soruşturun. Soruşturma sonucunda haklılığım ortaya çıkacaktır diyerek odadan çıkmak üzere klasörü alamadan kapıya doğru gittim.





*Bu arada müdür bey bana hitaben, Ben senin hakkında bir şekilde soruşturmayı açarım ve seni de buradan 34. madde kapsamında gönderirim dedi.





*Bunun ardından kapıyı açan korumaları ve özel kalem müdürü beni dışarı çıkardılar.





*Korumaların oradan hızla uzaklaşmamı işaret etmeleri üzerine oradan koşarak ayrıldım. İçeride kalma sürem ancak 5-6 dakikadır.





*Ben dayak yememiş olsaydım klasörümü de alıp çıkardım. Oysa olay nedeniyle klasörüm makam odasında kalmıştır. Olaydan sonra eşimi aradım, durumu anlattım.





*Eşim beni araba ile aldı. Eşimle beraber Seyhan Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporumu aldım.





*Bana iftira atarak, suç uydurarak darbeden, haysiyetimle oynayan, kanunları uygulamak yerine hakaret eden, küfür eden İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'den şikayetçiyim.









*Müdürün makam katına girdiğimden ve dayak yedikten sonra makam katından ayrılışımı gösterir şekilde kamera kayıtlarının celp edilmesini istiyorum. Orada olanların tanık olarak beyanlarının alınmasını istiyorum.











