Samanyolu Haber /Gündem / İl Müftüsü camilerde toplanan yardım parasıyla kendisine makam aracı aldırdı /15 Ağustos 2021 14:26

İl Müftüsü camilerde toplanan yardım parasıyla kendisine makam aracı aldırdı

Gaziantep İl Müftüsü Hazırlar'ın camilerde toplanan yardım paralarıyla kendine 456 bin TL'lik makam aracını satın aldırdığı ortaya çıktı.

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Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, kendine 456 bin TL'ye sıfır kilometre 2021 model makam aracı satın aldırdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 30 Haziran 2021’de yayınlanan tasarruf tedbirlerine rağmen kendisine sıfır otomobil alan Hazırlar’ın, 2013 model bir makam aracı bulunuyordu.

Cumhuriyet'ten Yaprak Akbaba'nın haberine göre, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gaziantep Şube Başkanlığını da yürüten Hüseyin Hazırlar’ın makam otomobilini TDV Gaziantep Şubesi hesabından satın aldırdığı ortaya çıktı. 

Kendisine makam aracı, ilçe müftüsüne makam odası
Müftü Hazırlar kendisine yeni makam aracı satın alırken Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin için ise İl Müftülüğü binasında özel makam odası yaptırma kararı aldı. Feyyaz İdin’in ilçe müftülüğü binasında makam odası bulunmasına rağmen müftü Hazırlar’ın il müftülüğü binasına yeni yaptırdığı makam odası için yüklü miktarda bütçe ayrıldı.

Mevcutta bulunan 2013 model makam aracının satışını ihalesiz gerçekleştiren müftü Hazırlar, satın aldırdığı yeni aracın ödemesini TDV Gaziantep Şubesi’nin camiler için topladığı parayla yaptırdı.
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