İl Sağlık Müdürlüğü'nden endişelendiren uyarı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, birçok ilde olduğu gibi Rize'de de artışa geçen koronavirüs vakalarıyla ilgili yeni bir uyarı yaptı.







"Ülkemizde olduğu gibi ilimiz genelinde bir süredir vaka sayılarındaki artış süreklilik arz ederek devam etmektedir" denilen açıklamada özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında ortaya çıkan bu olumsuz sürecin üzüntü ve endişeye yol açtığı belirtildi.





"Bunca söyleme, üzücü habere, yaşanan acı vefatlara, çekilen ıstıraplara ve sarf edilen emeğe karşın halen aynı vurdumduymaz tavırlarla düğünlerimizde rahatlıkla horon oynayabiliyor, sırf iyi vakit geçirebilmek adına, tedbirlere uymadığını gördüğümüz kafeterya, lokanta vb. yerlerde bulunabiliyoruz. Belki de tüm bu rehavetimizin sebebinde halen bana bir şey olmaz, bana bulaşmaz, bulaşsa da bir şey yapmıyor gibi aslında içi boş, gerçekten uzak fikir çağrışımları yatmaktadır. Oysa hele de şuan virüs hiç olmadığı kadar yakınımızdadır ve risk hiç olmadığı kadar büyüktür." ifadeleri kullanılan açıklamada, maske ve mesafe başta olmak üzere uyulması gerekilen tüm tedbirlere uyulması çağrısı tekrar edildi.





'HİZMET ALMAYIN', 'İHBAR EDİN' ÇAĞRISI





İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:





"Kurallara uygun işletme mantığı ile hareket etmeyen ticari kazanımlarını halkımızın sağlığından üstün tutan hiçbir işletmeden hizmet almayalım. Hem bu yerleri hem de karantinana olması gerekirken kurala uymayan kimseleri toplumumuzun sağlığı açısından derhal 0464 213 12 42 numaralı Valilik ihbar hattına bildirelim





Tüm Rize olarak her zamankinden daha ciddi, her zamankinden daha tedirgin, her zamankinden daha tedbirli olmak zorundayız. Gerekmedikçe, zorunlu olmadığı sürece hiç bir keyfiyetle hiç bir toplu yerde bulunmamalıyız.





Virüs aramızda, hepimize çok yakındır. Sonuçta tüm tedbirler özellikle ve özellikle virüsten olumsuz anlamda en ağır şekilde etkilenen kıymetli büyüklerimizi korumak içindir, lakin gençlerin de bu anlamda hiçbir garantisi olmayıp, risk herkes için geçerlidir".