İlaç denemelerinde kobay hayvanları kullanma devri bitiyor

Geliştirilmekte olan ilaçların, artık ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayını almadan önce hayvanlar üzerinde test edilmesi gerekmiyor. Geçen yılın sonunda Başkan Joe Biden tarafından imzalanan yeni bir yasaya göre, tüm ilaçların insan denemelerine geçmeden önce hayvanlar üzerinde test edilmesi zorunluluğu kaldırıldı.





Yasanın yolunu açan Kentucky'den Senatör Dr. Rand Paul yaptığı açıklamada, "FDA Modernizasyon Yasası 2.0, mevcut bilim tarafından desteklenmeyen bürokrasiyi ortadan kaldırarak inovasyonu hızlandıracak ve daha güvenli, daha etkili ilaçları daha hızlı bir şekilde pazara sunacak" dedi ve ekledi: "Bu, hayvan deneklerinin gereksiz yere acı çekmesine ve ölümüne son vermeye yönelik bir adım."





Ancak bu, yeni ilaçların hayvanlar üzerinde test edilmesinin yasaklandığı anlamına da gelmiyor. Bunun yerine, ilaç şirketlerinin hayvanlar üzerinde test yapma zorunluluğunun kaldırılması anlamını taşıyor. Yani isteyen şirketler, hayvan deneylerine devam edebilecek.





Yeni yasa, gıda, ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetiklerin güvenliğini denetlemek için 1938'de kabul edilen ABD Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasasını değiştiriyor. Revizyonundan önce FDA, onay alabilmek için bir ilacın fare veya sıçan gibi bir kemirgen türü ve maymun veya köpek gibi kemirgen olmayan bir tür üzerinde test edilmesini şart koşuyordu.







FDA'nın baş bilim insanı Namandjé Bumpus, Kasım ayında Nature Index'e “Bir fare veya sıçan, ilaçları ve kimyasalları her zaman insanlarla aynı şekilde işlemez” demiş ve eklemişti: "İnsan hücrelerine, insan dokularına ve insan modellerine dayanan daha fazla sistem geliştirmek, bazı durumlarda daha faydalı olabilir."





İlaç geliştirmenin geleceğinin hayvan testlerini tamamen yasaklayıp yasaklamayacağını söylemek için henüz çok erken. Ancak yasanın şu anki haliyle bile, özellikle hayvan hakları gruplarının gözünde sevindirici bir adım olduğu kesin.