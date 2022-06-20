İlaç fabrikasında çıkan yangın 5 saatte söndürüldü

"YANGIN TÜPLERİ ÇALIŞMADI" İDDİASI





Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Atabay ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Bazı yangın tüplerinin çalışmadığını iddia eden işçiler, yangının bu sebeple büyüdüğünü ileri sürdü. Yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın sabah saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada ilk önce patlama oldu. Ardından çıkan yangın sebebiyle bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü dumanlar kaplarken işçiler güvenli bölgelere alındı. Yangın esnasında telefonlarıyla çektikleri görüntüleri Evrensel'e ulaştıran işçiler, kimi yangın tüplerinin boş olduğunu ve bu nedenle yangının daha da büyüdüğünü ileri sürdü.