İlaç fabrikasında çıkan yangın 5 saatte söndürüldü

"YANGIN TÜPLERİ ÇALIŞMADI" İDDİASI
Yangın sabah saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4.Kısım, Sakarya Caddesi üzerinde bulunan Atabay Kimya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada ilk önce patlama oldu. Ardından çıkan yangın sebebiyle bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gökyüzünü dumanlar kaplarken işçiler güvenli bölgelere alındı. Yangın esnasında telefonlarıyla çektikleri görüntüleri Evrensel'e ulaştıran işçiler, kimi yangın tüplerinin boş olduğunu ve bu nedenle yangının daha da büyüdüğünü ileri sürdü.