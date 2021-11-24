Samanyolu Haber /Gündem / İlaç krizi hastaları vurdu:Eczanelerde 650’ye yakın ilaç bulunmuyor /24 Kasım 2021 10:23

İlaç krizi hastaları vurdu:Eczanelerde 650’ye yakın ilaç bulunmuyor

Şubatta yapılacak zam öncesi ilaç sıkıntısı yeniden baş gösterdi. Her yıl bu dönem yurttaşla karşı karşıya kaldıklarını belirten eczacılar, 650 ilacın bulunamadığını belirtti. Bakan Koca’ya göre sorun yok.

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Şubat ayında yapılacak zam öncesi ilaç sıkıntısı yeniden baş gösterdi. Firmaların zammı beklediği için başta kanser olmak üzere hayati önem taşıyan ilaçların eczanelere verilmediği, hastaların ise ilaçlarını bulamadığı belirtildi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Şeker Özcan, eczanelerde 650’ye yakın ilacın bulunamadığı belirterek “Kanser, antidepresan, tansiyon, şeker gibi hayati önem taşıyan ilaçlar, şubat ayında ilaç kur fiyatına yapılacak zam nedeniyle bulunamazken çocukların sıklıkla kullandığı ağrı kesici, ateş düşürücü, soğuk algınlığı, grip gibi ilaçlar ise planlama yeterince yapılamadığı için stoklarda bulunamıyor” dedi. İlaçlara zam, şubatın ortasında yansıyacak. 


GRİP BU YIL ARTTI
Özcan, “Geçen yıl pandemi nedeniyle bu aylarda çocuklar evdeydi, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar daha az görüldüğü için ilaçlara çok ihtiyaç duyulmamıştı. Firmalar da bu yılki planlamaları geçen yılki rakamlarına göre yaptı. Ama bu yıl okullar açıldı, tedbirler elden bırakıldı, çocuklar arasında vakalar artışa geçti. Bu kez de eldeki ilaç ile ihtiyaç arasında büyük fark oluştu. Yani üretim planlamalarındaki rakamlar piyasadakilerle örtüşmedi. Çocuklarda kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü, soğuk algınlığı, grip ilaçlarında şu an sıkıntılar var” diye konuştu. 

İlaç kurunda Avro’nun 4.57 TL olarak sabitlendiğini anımsatan Özcan, özetle şunları söyledi: “Şubat ayına kadar Avro kuru 4.57’den hesaplanıyor ama Avro şu an 11 liranın üzerinde. İlaç firmalarının taleplerine göre bakanlık oturup karar verecek. Bizim istediğimiz şu: Bu tip durumlarda sektörün tüm bileşenleri olarak birlikte masaya oturup hep birlikte bu işi çözüme bağlamamız gerek. İlacın ulaşılabilir ve fiyat dengesinin kurulabilmesi önemli. İlaç Fiyat Kararnamesi’ndeki senede bir zam olayını tek seferde değil, aynı oranı bölerek yapmak gerekir. Ayrıca yerli ilacı çok daha fazla artırmamız lazım. Bulunamayan ilaçlar olunca yurttaş ile eczacı karşı karşıya kalıyor.”
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