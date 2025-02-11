'İlaç yok' krizi tavan yaptı: Firmalar Türkiye piyasasından çekiliyor





'MAĞDUR YİNE VATANDAŞ'





TEMEL PROBLEM İLAÇ SANAYİİNDE





HANGİ İLAÇLARDA TEDARİK SORUNU VAR?





YENİ FİYATLANDIRMA SİSTEMİ ŞART

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hastalarının kullandığı ilaçların eczanelerde bulunamaması nedeniyle mağduriyet yaşanıyor. Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu ve TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan ilaçlara ulaşım konusunda yaşanan probleme ve çözümüne yönelik değerlendirmelerde bulundu.Son dönemde özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisinde kullanılan ilaçlarda çok ciddi sıkıntı yaşandığını vurgulayan Abbasoğlu, şunları söyledi:"Bizler tedarik etmekte zorlanıyoruz. Vatandaşlarımız da eczane eczane gezip bu ilaçları bulmaya çalışıyor. Buradaki temel sorun, ülkemizde uygulanan fiyat politikası aslında. Bu ilaçların birçoğu yurt dışından ithal olarak geliyor ve şu an ilaçta uygulanan euro kuru ve bu fiyat kararnamesinden kaynaklı ilaç fiyatlarındaki düşük kur bu yokluğun temel sebebi. Burada tabii mağdur olan yine vatandaşlarımız, hastalarımız. Bizler eczacılar olarak hastalarımızla sürekli bu sebeple karşı karşıya geliyoruz. Amacımız onlara daha iyi bir şekilde hizmet vermek. İlaçlarını kendilerine sunmak ama özellikle bu dikkat eksikliği tedavisinde kullanılan ilaçlar genelde çocuk psikiyatri bölümlerinden yazılan ilaçlar ve vatandaşlar çocukları için bu ilaçları tedarik etmeye çalışıyor.Bu sorunlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'na çok iş düştüğünü ifade eden Abbasoğlu, asıl temel problemin ilaç sanayiinde olduğunu dile getirdi. Abbasoğlu, "Fiyatlarımız çok düşük seviyede kaldığı için yurt dışından gelen ilaçlar belli bir sabit kur uygulaması yapıldığı için ülkemize sınırlı sayıda geliyor. Yani bu ilaçları ülkemize getiren ilaç firmaları tedarikte zorlanıyor. Arz talebi karşılamıyor yani böyle bir sıkıntı var. Bu noktada bizim her zaman söylediğimiz yerli ve milli ilaç politikasını geliştirmemiz gerekiyor. Buna kalıcı çözüm bulmak istiyorsak bu tarz ilaç yokluklarına yerli ve milli ilaç politikamızı çok güçlü bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Bunun için yeterli altyapımız var. Ar-Ge çalışmalarını yapacak bilim adamlarımız var fakat imkan tanınması gerekiyor. Buralarda hamleler yapılması gerekiyor. Bu noktada Sağlık Bakanlığına çok ciddi işler düşüyor. Ama dönüp dolaşıyoruz günün sonunda bugün dikkat eksikliği ilaçları yarın başka kanser ilaçları başka kronik hasta ilaçları yoka giriyor. Bunların temelinde ülkemizde uygulanan fiyat politikası var. 20 yıl önce çıkan bir kararname ve günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir kararname ve bunda otoritenin ısrar etmesi aslında bu işi körükleyen meselenin en temel noktası."TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan da konuyu ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:"Bu ilaçlar renkli reçeteli ilaçlar olup uyarıcı ve konsantrasyon artırıcı etkileri bulunuyor. Yalnız son zamanlarda bu ilaçlarda tedarik sorunu yaşanıyor. Depolardan istediğimiz zaman bir iki tane geliyor dolayısıyla hastalara yetişmiyor.İlaç kurunun güncel kurun çok altında kalması, özellikle ithal ilaçların tedarikinde sorunlara yol açıyor. Kritik ilaçların bulunması zorlaşıyor. Orta ve uzun vadede yenilikçi ilaçların Türkiye’ye gelmesini de olumsuz etkiliyor. Hatta firmaların bazıları ilaçlarını Türkiye piyasasından çekiyor."Tedarik sorunlarının önüne geçmek için çözüm önerilerine ilişkin de Saydan, eczanelerin yasal olarak ilaç takası yaparak reçete karşılayabildiğini, ancak renkli reçeteler için bu takas işlemini yapamadıklarını kaydetti. Sağlık Bakanlığının eczaneler arasında renkli reçete ile verilen ilaçların takas uygulamasının kaldırdığını hatırlatan Saydan, şöyle devam etti:''Bu sebeple hastalar ilaçlarına ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Sendika olarak bu yanlış uygulama için dava açmıştık. Davanın yakın zamanda sonuçlanmasını bekliyoruz.Bunun yanında 2017 yılında yayımlanmış olan ve belirli aralıklarla düzenlenerek bugüne gelen bir ilaç fiyat kararnamemiz var. Yıllarca bize hizmet etmiş olsa da bu mevzuat ve ilaç fiyatlama formülü artık günümüz şartlarında işlevselliğini yitirmiş durumda. İlaç bulunabilirliğinin artması ve yeni nesil ilaçların ülkemize kazandırılması için güncel ekonomik şartlara uygun yeni bir fiyatlandırma sistemi şart. Bu konuda yetkililerden acil bir düzenleme bekliyoruz."