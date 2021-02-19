Samanyolu Haber /Ekonomi / İlaca %20 zam geliyor /19 Şubat 2021 12:37

İlaca %20 zam geliyor

Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte ilaç fiyatları Türkiye'de yüzde 20 artacak.

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“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararda “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve Euro değerini ilan eder” ifadelerine yer verildi.

Eczacılık kaynakları, kararın ilaç fiyatlarında yüzde 20 zam anlamına geldiğini belirtti.
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