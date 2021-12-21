İlaca büyük zam

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ile ilaç fiyatlarının neden arttığını değerlendiren Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde 50’ye varan oranda değişen zam olacak, 700 ilaçta ise indirim" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fırat, bugün kaleme aldığı yazısında "Bugünden itibaren 1400 ilaçta yüzde 2 ile yüzde 50’ye varan oranda değişen zam olacak, 700 ilaçta ise indirim1400 ilaçtaki zammın gerekçesi kur nedeniyle artan ham madde fiyatları. Üretici firmalar, 'Bu artışla üretim yapamayız' dediler. 700 kalemde düşüşün nedeni ise jeneriğinin üretilmiş olması" dedi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı ile ilaç fiyatlarındaki fiyat artışını değerlendirdiğini belirten Fırat şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı her yıl şubat ayında bir önceki yılın Euro ortalamasını alıyor. 2021 yılının şu anki Euro ortalaması 10.38 TL. Şubat ayına kadar 10.60 olacağı hesaplanıyor. Bakanlık bu ortalamanın yüzde 60’ını baz alıyor. Yani 10.60’dan hesap edersek 6 lira 36 kuruş ediyor. Bu da yaklaşık yüzde 38 zam demek. Kısacası kura göre yapılacak güncelleme ile gelecek en fazla zam oranı yüzde 38. İçinde bulunduğumuz durumu düşünürsek iğneden ipliğe her ürüne zam gelirken, bu da vatandaşın cebini vuracak. Bu nedenle de hem kısa vadede hem de uzun vadede atılması gereken adımlar var."