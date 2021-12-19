Samanyolu Haber /Gündem / İlaca yüzde 120'lik döviz zammı geliyor /19 Aralık 2021 11:23

İlaca yüzde 120'lik döviz zammı geliyor

CHP’nin sağlıkçı milletvekili Gamze Taşçıer, bu yıl ilaç alımları için avro üzerinden belirlenen sabit kurun 4,57 TL olduğunu ve güncel kurun 19 TL’ye kadar ulaştığını hatırlattı. Taşcıer, “İthal ilaç fiyatlarında yüzde 120’lik bir artış yaşanacak.” dedi.

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Türkiye’de her yıl Şubat ayında ilaç fiyat kararnamesinin yayımlandığını ve o sene içerisinde ithal ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak sabit avro kurunun belirlendiğini anlatan Taşcıer, “İthal ilaçlar için sabit avro kuru 2018’de 2,69 TL, 2019’da 3,40 TL, 2020’de 3,81 TL ve 2021’de de 4,57 TL olarak belirlenmişti. Bugün ise avro kuru 19,20’yi bile görmüş durumda. Görünen o ki kararname yayınlanana kadar 25 TL’yi de geçecek. Böyle bir ortamda ilaç fiyatlarında olağanüstü zamlar görmemiz artık beklenti değil, bir kesinlik haline geldi.” ifadelerini kullandı.

ORAN YÜZDE 170’E KADAR ÇIKABİLİR

Birgün Gazetesi’nin haberine göre Taşçıer, şunları söyledi: “Firmalar, mevcut koşullarda ilaç göndermek istemiyor. Bu zamların temel sebebi AKP’nin ekonomiyi batırmasıdır. Bugün itibariyle sabit avro kuru ile güncel kur arasındaki fark 4 katı aştı. 2021 yılı için sabit kur 4.57 olarak belirlendiğinde güncel kur o gün için 9 lira seviyesindeydi. Yani arada yaklaşık iki katlık bir fark vardı. Bu yıl da bu farkın hemen hemen iki kat olarak korunacağı öngörülürse, ilaçlara yeni yılda en az yüzde 120’lik bir zam geliyor demektir. Türk lirası, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının akıl ve bilim dışı ısrarıyla daha da değer kaybetmeye devam ederse bu oran yüzde 160-170’lere bile varabilir. Erdoğan ve arkadaşlarının ülkeyi içinde sürüklediği ekonomik kriz, halk sağlığı için bir tehdit haline geldi. İnsanlar bu krizin faturasını maalesef canıyla, sağlığıyla ödeyecek.”

FİRMALAR İLAÇ TEDARİKİNİ KESTİ

“Vatandaşların ilaçları zam gelmeden alma şansı da yok çünkü firmalar açılan bu makas nedeniyle ilaç tedariğini de kesmiş durumda ve Türkiye çapında büyük bir ilaç krizi yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı reddetse de kendi beceriksizliğinin suçunu eczacılara yıkmaya çalışsa da gerçekler ortada. Her yıl söylüyoruz ancak dinlemiyorlar, çözüm çok basit. Eğer siz kurları sabit tutamıyorsanız, ilaç fiyat kararnamesini yılda bir kez değil, birkaç kez düzenlemek zorundasınız. Yoksa ceremesini vatandaş kullanmak zorunda olduğu ilacını bulamayarak çekiyor.”
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