Samanyolu Haber /Gündem / İlaca yüzde 20 zam kararı /19 Şubat 2021 20:52

İlaca yüzde 20 zam kararı

İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar pazartesi günü yürürlüğe girecek.“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Kararda “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve Euro değerini ilan eder” denildi.

Eczacılık kaynakları, kararın ilaç fiyatlarında yüzde 20 zam anlamına geldiğini ve pazartesi günü yürürlüğe gireceğini belirtti.

TEB BAŞKANI: HASTALARIMIZIN ABİLECEĞİ KADAR UCUZ OLMALI

Kararı sozcu.com.tr’ye değerlendiren Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, “Biz Türk Eczacıları Birliği olarak temel olarak ilacın ulaşılabilirliğini önemsiyoruz. Zam konusu noktasında ise herhangi bir beklentimiz yoktu. Her yıl yapılan rutin bir uygulama” dedi.

“İlaç fiyatları, ilacı piyasada tutmaya yetecek düzeyde olmalı, ama aynı zamanda hastalarımızın alabileceği ya da kamuya da büyük yük olmayacak kadar ucuz olması önemli” diyen Çolak, “Aksi takdirde ilaç yokluğu ya da kıtlığı ile karşı karşıya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BU ZAM ECZACILARIN ZARARA UĞRAMASI ANLAMINA GELİYOR’

“Burada ifade etmem gereken önemli bir nokta ise bu zam, eczacıların zarara uğraması, kârlılıklarının düşmesi anlamına geliyor. İlaç Fiyat Kararnamesi'nde düzenleme yapılmadığı sürece tablo bu yönde sürecektir.” diyen Çolak şöyle devam etti:

“Bildiğiniz üzere Türkiye'de ilacın fiyatını da eczacılarımızın kârlılık oranını da Sağlık Bakanlığı belirlemektedir. İlaç Fiyat Kararnamesi ise eczacının gelirlerinin belirlendiği ana kaynaktır. 2009 yılından bu yana İlaç Fiyat Kararnamesi'nde eczacı lehine bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu da eczacıların reel gelirinde ciddi bir azalma anlamına gelmektedir. On yılı aşkın süredir İlaç Fiyat Kararnamesi'nde yeni bir değişiklik yapılmasını bekliyoruz. Bu sebeple eczacıların ekonomik kayıplarını telafi etmek için İlaç Fiyat Kararnamesi'nde hem kademeler hem de kârlılık yüzdeleri güncellenmelidir.”

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