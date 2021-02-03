Samanyolu Haber /Ekonomi / İlaca yüzde 22 zam yolda /03 Şubat 2021 11:29

İlaca yüzde 22 zam yolda

Ayçiçek yağı, tere yağı, süt, şeker, deprem vergisi, tünel ve köprü geçiş ücreti derken ilaç fiyatlarına da zam yapılacak.

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Şubat ayında ilaç fiyatlarının yüzde 15 ila 22 arasında zam gelmesi bekleniyor. 

İlaca zam hazırlığını "endişe verici" diye nitelendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açığı vatandaşa ödetmek istiyor.” dedi.  SGK'nın ödediği ilaçlara da kısıtlama getiriliyor. İlk adım göz tansiyonu ilacında atıldı. 

"BAŞKA İLAÇLARA DA KISITLAMA GELEBİLİR"

CHP’li Taşcıer, “Kullanımı yaygın olan ve göz tansiyonu için kullanılan ilaç için yapılacak ödemelere sınırlama getirildi. Devlet bir kısmını karşılayacak ve vatandaş 120 lira daha kendi cebinden ödemek zorunda kalacak. SGK yoksul vatandaşı kör edecek. Uygulamanın başka ilaçlara da getirilmesi bekleniyor.” diye konuştu.

Taşcıer, “Bu ay ortasında İlaç Fiyat Kararnamesi yenilenecek ve ilaçlara büyük zamlar gelecek. Euro kurunun yükselmesiyle ilaçta en az yüzde 15 ile 22 zam bekleniyor." dedi.
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