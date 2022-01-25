İlaca yüzde 40 zam kapıda

Döviz kurlarındaki artış ilaç sektöründe hemen tüm kalemlere zam olarak yansıdı. İlaç sektörünün maliyetlerdeki artışı sürdüremez hale geldiğini ifade eden İlaç İşverenleri Sendikası (İEİS) Genel Sekreteri Savaş Malkoç, “İlaçta fiyat güncellemesi en az yüzde 40 olmalı.” dedi.







İEİS Genel Sekreteri Savaş Malkoç piyasadaki ilaç sıkıntısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





“Ekim ayından bu yana tartışılan “ilaç bulunamıyor” konusu, İEİS’in de gündeminde.” diyen Malkoç, “Sektörde etken madde, yardımcı madde, enerji, ambalaj gibi birçok kalemde maliyetlerin arttı. Bir yıldır fiyatı artmayan tek şey ilaç. Bu sürdürülebilir değil.” dedi.





“YÜZDE 40 FİYAT GÜNCELLEMESİ OLMALI”





Malkoç, şubattaki fiyat güncellemesiyle ilgili ise, “İlaç sektörü olarak devleti hep destekledik, fedakarlıklar yaptık. Ama artık bu durum sürdürülebilir olmaktan çıktı. Devletin gerçeklerini de biliyoruz. Ne var ki; bu kriz devam ederse sosyal devletin de sürdürülebilirliği kalmayacak.” dedi.





“Şubat ayında ilaç sektörü için Euro kuru E=6,29,25 TL olarak görülüyor. Bu, ilaç fiyatlarında yüzde 37,43’lük artış demek. Geçmiş yılların yükü de var. Bu durumda sektör nasıl kendi molekülünü üretsin? ” diyen Malkoç, “Bu şekilde 2022 için planlanan yatırımlar hayata geçirilemez. Bu güncelleme yılda bir kez olmamalı, en az iki kez olmalı. Ayrıca fiyat güncellemesi de en az yüzde 40 olmalı. Bu, sektöre ‘Devlet olarak yanınızdayım’ mesajı verecektir. Bizim artık kurları değil, biyoteknolojik ilaç yatırımlarını konuşmamız lazım.” diye konuştu.





İLAÇTA DESTEKLER KESİLDİ







Savaş Malkoç, ilaçta yerelleşme politikaları doğrultusunda verilen desteklerin kesilmesiyle yatırımların daha da sıkıntıya girdiğini ifade etti. Malkoç’a göre ilaçta yatırım süreci 1,5 yıl önce kesintiye uğradı.