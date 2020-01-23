İlaca zam yolda: Yüzde 12

Sağlık Bakanlığı 2004 yılından bu yana ilaç firmaları ile masaya oturarak, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde referans alınan sabit avro kurunu tartışıyor. Her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanılarak, ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 avro değeri üzerinde uzlaşmaya çalışılıyor. Alınan kararın ardından beş gün sonra ilaçlar zamlı fiyattan satılmaya devam ediyor. Bakanlık ile yapılan 45 günlük toplantı süreci ve beş günlük açıklanma süreci de dahil olmak üzere 50 gün boyunca ilaçta her yıl ciddi bir kriz yaşanıyor. Bu süreçte zammı bekleyen firmalar ilaçları “kısıtlı” sayıda ilacı piyasaya sürerek ilaçta kriz yaşanmasına neden oluyor.





Son bir kaç yıldır ise yaşanan krizin zirve yapmasının nedeni döviz kurunda yaşanan yükseliş. Avro kuru 6,57 olmasına karşın ilaçta sabit avro kurunun 3,40 olması firmaları memnun etmiyor. Güncel kur ile sabitlenen avro kuru arasındaki makasın her geçen yıl daha fazla açılması ilaç krizini kronik hale getirmeye devam ediyor.





BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre 2020 Şubat itibari ile ilaca yüzde 12 zam gelecek. Sağlık Bakanlığı ilaç firmalarını yüzde 12’lik bir zamma ikna etmeye çalıştığı bildirildi.